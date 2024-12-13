Créateur de Vidéos Explicatives de Sensibilisation aux Menaces Sans Effort

Créez efficacement des vidéos de sensibilisation à la cybersécurité et clarifiez des sujets complexes avec des avatars AI.

Créez une vidéo explicative animée de 60 secondes ciblant les employés d'entreprise, conçue pour illustrer les tactiques courantes de prévention du phishing. Le style visuel doit être engageant et cartoon, utilisant des couleurs vives et des personnages simples pour rendre l'information complexe plus accessible, accompagné d'une voix off dynamique et amicale générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Exploitez les modèles personnalisables de HeyGen pour construire rapidement des scènes qui mettent en évidence les 'signaux d'alerte' dans les e-mails suspects.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de cybersécurité concise de 45 secondes visant à éduquer les propriétaires de petites entreprises sur les pratiques essentielles de sécurité numérique. Cette vidéo doit présenter une esthétique professionnelle et épurée d'animation sur tableau blanc, utilisant des dessins au trait simples et un avatar AI calme et autoritaire. Utilisez la capacité de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir de script pour transformer sans effort votre contenu éducatif en un récit visuellement riche, garantissant clarté et impact pour l'entrepreneur occupé.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative urgente de 30 secondes sur la sensibilisation aux menaces pour les réseaux sociaux, alertant le grand public sur les dangers des ransomwares. La vidéo doit avoir un style graphique moderne et rapide avec des superpositions de texte audacieux et contrastés pour souligner les avertissements clés. Assurez-vous que les informations cruciales sont accessibles en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, complétant les visuels percutants issus de la bibliothèque de médias/support de stock pour transmettre rapidement la menace.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de formation accueillante de 60 secondes spécifiquement pour les nouvelles recrues de l'entreprise, les introduisant aux protocoles de sécurité numérique internes de base. Le style visuel et audio doit être à la fois corporatif et accessible, utilisant un design illustratif avec un avatar AI agissant comme un guide amical. Employez les divers modèles et scènes de HeyGen pour structurer un processus d'intégration clair et étape par étape, rendant les informations de sécurité complexes faciles à comprendre et à retenir pour les nouveaux membres de l'équipe.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives de Sensibilisation aux Menaces

Créez rapidement des vidéos explicatives animées professionnelles pour la sécurité numérique et la prévention du phishing avec des outils alimentés par AI, améliorant la sensibilisation de votre équipe sans effort.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par élaborer votre message avec notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script ou en choisissant parmi une large gamme de modèles personnalisables conçus pour la sensibilisation aux menaces.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Avatars AI
Sélectionnez dans une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message et intégrez des visuels convaincants pour illustrer clairement des concepts complexes de cybersécurité.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et Affinez le Contenu
Générez une voix off naturelle pour votre script, puis utilisez l'éditeur intuitif de glisser-déposer pour organiser précisément les scènes et éléments.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez Votre Vidéo
Utilisez les contrôles de branding pour incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise, puis exportez votre vidéo explicative animée de haute qualité prête pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez du Contenu de Sécurité Numérique Opportun pour les Réseaux Sociaux

Générez rapidement des vidéos courtes et percutantes pour partager efficacement des conseils de sécurité numérique vitaux et des alertes de menace sur les plateformes sociales.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la formation à la sensibilisation aux menaces ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos explicatives de sensibilisation aux menaces, en utilisant des avatars AI et des visuels dynamiques pour communiquer clairement des concepts complexes de sécurité numérique. Ces vidéos de formation engageantes aident votre public à comprendre rapidement la prévention du phishing et d'autres mesures de sécurité critiques, rendant l'apprentissage plus efficace.

Quelles options créatives sont disponibles pour les vidéos explicatives animées ?

HeyGen offre de nombreuses options créatives pour les vidéos explicatives animées, y compris une large gamme de modèles personnalisables, divers styles d'animation et un éditeur intuitif de glisser-déposer. Vous pouvez également utiliser des avatars AI et télécharger vos propres graphiques, vidéos et ressources musicales pour créer un contenu vraiment unique et engageant.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de cybersécurité engageantes efficacement ?

Oui, la plateforme de création vidéo alimentée par AI de HeyGen simplifie le processus de production de vidéos de cybersécurité engageantes. Il vous suffit d'entrer votre script pour la génération de texte en vidéo, et d'ajouter une génération de voix off professionnelle avec un générateur de voix AI, permettant une production rapide de contenu de haute qualité qui éduque sur des sujets cruciaux comme la sécurité numérique.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour les vidéos explicatives spécifiques à une marque ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation complète de vos vidéos explicatives pour s'aligner parfaitement avec votre marque. Utilisez les contrôles de branding pour les logos et les couleurs, les polices personnalisées, et une vaste bibliothèque de médias pour garantir que chaque vidéo reflète votre identité et message uniques avec une communication visuelle.

