Produisez une démonstration technique concise d'une minute pour les responsables marketing et les coordinateurs de parrainage, illustrant comment HeyGen simplifie la création d'un "Créateur de Vidéos de Mise en Avant des Sponsors". Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des enregistrements d'écran clairs de l'interface HeyGen, complétés par une "Génération de voix off" autoritaire. Mettez en avant comment les utilisateurs peuvent exploiter le "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour articuler rapidement les avantages des sponsors, en veillant à ce que tous les messages clés soient transmis efficacement.

Générer une Vidéo