Pour les équipes marketing désireuses de mettre en avant la valeur des partenariats, une vidéo de 30 secondes captivante mettant en lumière les sponsors est essentielle. Cette production doit présenter un style visuel professionnel et énergique avec une musique de fond entraînante, communiquant puissamment son message en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour articuler clairement les éléments de Marque Personnalisée.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une production dynamique de 45 secondes pour un Créateur de Vidéos de Moments Forts Sportifs ciblant les entraîneurs, les athlètes et les organisations sportives, conçue spécifiquement pour les moments forts sur les réseaux sociaux. Cette vidéo doit mêler des coupes d'action rapides avec des effets sonores percutants et une musique motivante, en utilisant les Modèles & scènes variés de HeyGen pour assembler rapidement un récit professionnel et engageant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de recrutement soignée de 60 secondes qui présente efficacement les Profils de Joueurs aux recruteurs universitaires et aux chasseurs de talents. Le style visuel doit être inspirant avec des segments de type interview et une musique cinématographique inspirante, assurant une présentation professionnelle en utilisant le Texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour des récits d'athlètes clairs et bien structurés.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de 20 secondes nette pour un créateur de vidéos de moments forts, destinée aux petites entreprises et aux organisateurs d'événements cherchant à célébrer des réalisations récentes. Adoptez un style visuel moderne et épuré avec une musique de fond contemporaine et festive et un texte à l'écran essentiel, rendu accessible à un public plus large grâce aux Sous-titres/captions automatiques de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Moments Forts de Sponsors

Créez des vidéos captivantes mettant en avant les sponsors qui captivent les audiences et mettent efficacement en valeur les partenariats avec notre créateur de vidéos intuitif alimenté par l'IA.

1
Step 1
Téléchargez Vos Médias
Importez facilement toutes vos séquences brutes, images et éléments de marque pour former le cœur de votre vidéo de moments forts. Utilisez la bibliothèque multimédia complète de HeyGen/soutien de stock pour compléter votre contenu.
2
Step 2
Choisissez Votre Design
Sélectionnez parmi une variété de modèles personnalisables pour correspondre à l'esthétique de votre marque. Appliquez des contrôles de marque comme les logos et les couleurs pour assurer une apparence cohérente et professionnelle pour votre sponsor.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre vidéo avec des éléments dynamiques. Incorporez le Texte-à-vidéo à partir de script pour un message clair ou utilisez la génération de voix off pour ajouter une narration professionnelle, faisant ressortir le message de votre sponsor.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de moments forts en sélectionnant le redimensionnement et les exports au format souhaité. Générez des liens partageables pour distribuer facilement votre vidéo sur diverses plateformes et maximiser la visibilité de votre sponsor.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Élevez les Audiences

Créez des vidéos de moments forts inspirantes pour célébrer les réalisations des joueurs, motiver les fans et impressionner les sponsors potentiels.

Questions Fréquemment Posées

HeyGen peut-il créer des vidéos professionnelles de moments forts pour le sport ou les sponsors ?

Oui, HeyGen propose une plateforme d'édition alimentée par l'IA parfaite pour créer des Vidéos de Moments Forts Sportifs engageantes ou des vidéos professionnelles mettant en avant les sponsors. Vous pouvez utiliser des modèles personnalisables, des transitions dynamiques et une Marque Personnalisée pour produire un contenu soigné.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'édition alimentée par l'IA ?

HeyGen simplifie le processus en permettant le Texte-à-Vidéo à partir de Script, vous permettant de générer des vidéos professionnelles avec des avatars IA réalistes. Cette capacité d'édition alimentée par l'IA rationalise considérablement la production de contenu sans outils d'édition traditionnels étendus.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des moments forts engageants sur les réseaux sociaux ?

HeyGen vous permet de produire facilement des moments forts partageables sur les réseaux sociaux en utilisant des modèles personnalisables et des transitions dynamiques. Vous pouvez également implémenter une Marque Personnalisée, y compris votre logo et vos couleurs, pour assurer la cohérence de tout votre contenu sur les réseaux sociaux.

HeyGen est-il un créateur de vidéos en ligne facile à utiliser pour divers besoins de contenu ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos en ligne intuitif conçu pour l'efficacité. Il offre une gamme d'outils d'édition, y compris des modèles et la génération de voix off, pour aider les utilisateurs à créer des vidéos captivantes pour des vidéos de recrutement, des Profils de Joueurs, et plus encore avec facilité.

