Créateur de Vidéos Diaporama : Créez des Vidéos Engagantes Facilement

Combinez rapidement photos et vidéos en un diaporama professionnel, enrichi par une musique captivante et utilisant les Modèles & scènes intuitifs de HeyGen.

Créez une vidéo didactique d'une minute à destination des propriétaires de petites entreprises, démontrant comment créer rapidement une présentation professionnelle à l'aide d'un "créateur de vidéos diaporama". Le style visuel doit être épuré, direct et comporter des enregistrements d'écran clairs de l'interface, complétés par des superpositions de texte à l'écran, le tout accompagné d'une voix off professionnelle et dynamique. Mettez en avant la facilité d'utilisation en montrant comment les "Sous-titres/légendes" peuvent être ajoutés automatiquement pour améliorer l'accessibilité et l'engagement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une présentation produit dynamique de 90 secondes pour les passionnés de technologie, illustrant les fonctionnalités avancées d'un "créateur de diaporama AI". Adoptez un style visuel moderne et rapide, en passant rapidement d'un "Modèles & scènes" préconçus à l'autre et en démontrant les options de personnalisation pilotées par l'AI. L'audio doit être une voix off énergique et engageante sur fond de musique contemporaine, soulignant comment l'intelligence AI simplifie les tâches de conception complexes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo narrative inspirante de 2 minutes à destination des éducateurs et des organisateurs d'événements, détaillant comment un "créateur de diaporama en ligne" aide à "combiner photos et vidéos" sans effort en une histoire visuelle captivante. Le style visuel doit être chaleureux et évocateur, mélangeant harmonieusement des médias personnels avec divers contenus de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock". Accompagnez cela d'une voix off calme et rassurante et d'une musique de fond émotive pour transmettre un sentiment d'accomplissement et de facilité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle concise de 45 secondes pour les freelances et les équipes de communication interne, mettant en avant l'efficacité et le rendu soigné d'un "créateur de diaporama photo vidéo convivial". Le style visuel doit être élégant et professionnel, en se concentrant sur des flux de travail de montage rapides et en présentant des rendus finaux de haute qualité. Utilisez la capacité intégrée de "Génération de voix off" pour produire un récit clair et confiant qui souligne la rapidité et les résultats professionnels de la plateforme.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Diaporama

Transformez facilement vos images et clips en diaporamas vidéo captivants avec notre éditeur en ligne intuitif, parfait pour partager vos histoires et souvenirs.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Sélectionnez un modèle ou commencez de zéro, en ajoutant vos photos et vidéos depuis la bibliothèque de médias/soutien de stock pour construire votre récit.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Améliorez votre diaporama en ajoutant des transitions entre les scènes et en arrangeant les éléments avec l'éditeur glisser-déposer pour un rendu soigné.
3
Step 3
Améliorez Avec de l'Audio
Incorporez de la musique de fond depuis notre bibliothèque ou téléchargez la vôtre, intégrée de manière transparente avec la génération de voix off pour créer l'ambiance parfaite pour votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre création et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect & les exports pour télécharger votre vidéo MP4 de haute qualité, prête à être partagée avec votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez le Contenu de Formation et d'Apprentissage

Développez des modules de formation visuellement riches et des cours éducatifs en utilisant des vidéos diaporama alimentées par l'AI pour renforcer l'engagement et la rétention des apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'une vidéo diaporama AI ?

HeyGen fonctionne comme un créateur de diaporama AI intuitif, permettant aux utilisateurs de combiner facilement photos et vidéos grâce à son éditeur glisser-déposer convivial. Vous pouvez intégrer facilement vos médias avec des fonctionnalités alimentées par l'AI pour un produit final soigné.

Quels formats vidéo HeyGen prend-il en charge pour l'exportation de mes diaporamas ?

En tant que créateur de vidéos diaporama en ligne avancé, HeyGen vous permet d'exporter vos créations au format MP4 de haute qualité, garantissant la compatibilité sur diverses plateformes. Vous pouvez également ajuster les ratios d'aspect selon vos besoins.

HeyGen peut-il améliorer mes diaporamas photo vidéo avec des voix AI et du branding ?

Oui, HeyGen élève considérablement vos diaporamas photo vidéo en offrant une génération de voix off alimentée par l'AI et des contrôles de branding robustes. Vous pouvez ajouter des voix off professionnelles et intégrer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos présentations.

HeyGen propose-t-il des modèles et des médias de stock pour créer rapidement un diaporama ?

Absolument. HeyGen propose une large sélection de modèles professionnels et une bibliothèque de médias complète, incluant des vidéos et photos de stock, pour accélérer votre processus de création de diaporama. Cela permet une création de contenu rapide et efficace.

