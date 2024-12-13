Créez un tutoriel d'une minute montrant comment les créateurs de contenu en herbe peuvent utiliser HeyGen pour réaliser une vidéo de shopping haul impressionnante, en se concentrant sur le processus "comment faire une vidéo de haul". Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des enregistrements d'écran clairs, complétés par une voix off amicale et enthousiaste. Mettez en avant la facilité d'utilisation de la fonction de texte à vidéo de HeyGen pour générer rapidement du contenu professionnel, et ciblez les débutants cherchant à créer du contenu vidéo "AI".

