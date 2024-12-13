Créateur de Vidéos Explicatives SEO : Améliorez Votre Classement

Attirez plus de trafic organique et engagez votre audience en utilisant des avatars AI pour des vidéos explicatives époustouflantes.

Créez une vidéo explicative dynamique de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux spécialistes du marketing digital cherchant à améliorer leur visibilité en ligne. Cette vidéo doit présenter un style visuel propre et professionnel avec des animations engageantes, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour expliquer clairement et succinctement des concepts SEO complexes, complétée par une voix off AI confiante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle vibrante de 45 secondes ciblant les équipes marketing et les créateurs de contenu, montrant à quel point il est facile de produire des vidéos explicatives captivantes avec des outils vidéo AI. Utilisez des visuels modernes et dynamiques et une musique de fond accrocheuse, en tirant parti des nombreux modèles et scènes de HeyGen et des divers avatars AI pour délivrer un message énergique sur la création vidéo efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration de produit concise de 30 secondes destinée aux chefs de produit et aux professionnels de la vente, introduisant une nouvelle fonctionnalité ou service. Le style visuel doit être élégant et minimaliste, axé sur la clarté, avec une voix off AI calme et autoritaire. Améliorez l'accessibilité avec des sous-titres/captions précis générés par HeyGen, tout en incorporant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo éducative illustrative de 60 secondes pour les créateurs de cours en ligne et les éducateurs, simplifiant un sujet difficile en une vidéo explicative engageante. Combinez des animations chaleureuses et amicales avec des séquences d'archives appropriées, accompagnées d'une voix AI accessible. Utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes, rendant l'information complexe accessible à un large public.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives SEO

Créez des vidéos explicatives engageantes et de haute qualité optimisées pour les moteurs de recherche, attirant plus de trafic organique et renforçant votre stratégie de contenu.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script vidéo dans l'éditeur. Notre plateforme utilise la fonctionnalité `Texte-à-vidéo à partir de script` pour vous aider à transformer instantanément vos idées en contenu visuel dynamique, posant les bases de votre vidéo explicative SEO.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une large gamme de `Modèles & scènes` ou utilisez notre vaste bibliothèque de médias. Personnalisez les arrière-plans, le texte et les graphiques pour correspondre à votre marque et transmettre efficacement votre message pour vos vidéos explicatives.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI et des Voix Off
Améliorez votre vidéo en ajoutant des `avatars AI` expressifs pour présenter votre contenu. Vous pouvez également générer des voix off professionnelles pour délivrer votre message clairement, rendant votre vidéo explicative hautement engageante.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative
Une fois finalisée, exportez votre vidéo explicative de haute qualité dans divers formats. Optimisez pour des plateformes comme les réseaux sociaux et les sites web en utilisant le `redimensionnement et les exports d'aspect-ratio` pour assurer une portée et un impact maximum pour vos efforts de marketing vidéo.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer des Démos de Produits et des Histoires de Succès

.

Développez des vidéos explicatives convaincantes alimentées par AI pour des démonstrations de produits et des histoires de réussite client, renforçant la confiance et les conversions.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen offre une plateforme intuitive où vous pouvez rapidement générer des vidéos explicatives de haute qualité en utilisant des avatars AI et une puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script. Cela simplifie le processus de création vidéo, vous permettant de produire efficacement du contenu vidéo engageant.

Quels outils vidéo AI HeyGen propose-t-il pour simplifier la production vidéo ?

HeyGen utilise des outils vidéo AI avancés, y compris un générateur de voix AI et des capacités de texte à vidéo AI, pour transformer votre script en visuels captivants. Vous pouvez également utiliser des avatars AI pour présenter votre message, améliorant considérablement votre flux de production vidéo.

Puis-je utiliser des modèles pour créer facilement des vidéos explicatives professionnelles avec HeyGen ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo professionnels et de scènes, permettant aux utilisateurs de créer facilement des vidéos explicatives soignées. Son éditeur glisser-déposer simplifie la personnalisation, garantissant que votre contenu vidéo s'aligne avec votre marque.

Comment HeyGen soutient-il la création de contenu vidéo diversifié pour le marketing ?

HeyGen vous aide à créer un contenu vidéo marketing diversifié et percutant en offrant des fonctionnalités telles que la génération de script à vidéo, une vaste bibliothèque de médias et le redimensionnement d'aspect-ratio. Cela vous permet de produire divers types de vidéos, des démonstrations de produits au contenu pour les réseaux sociaux, efficacement pour votre stratégie marketing.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo