Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo récapitulative professionnelle de 45 secondes pour un événement, destinée aux clients potentiels et aux équipes marketing, mettant en avant les moments clés avec un style visuel moderne et élégant, intégrant des superpositions de texte nettes et une musique instrumentale inspirante. Employez la fonction de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et l'impact pour tous les spectateurs.
Résumez votre année avec une vidéo récapitulative de 90 secondes conçue pour la réflexion personnelle et le partage avec un réseau proche, utilisant des transitions douces et une bande sonore acoustique réconfortante. Exploitez les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement vos souvenirs les plus précieux en une narration captivante.
Développez une vidéo récapitulative sportive de 30 secondes pleine d'action pour les abonnés des réseaux sociaux et les membres de l'équipe, remplie de coupes rapides, d'effets sonores énergiques et d'une musique motivante à rythme élevé. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen pour adapter parfaitement votre vidéo récapitulative sur diverses plateformes comme Instagram Reels et YouTube Shorts.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Récapitulatifs Engagés pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos récapitulatives partageables et des bobines de moments forts pour toutes les plateformes sociales, augmentant l'engagement sans effort.
Développez des Vidéos de Moments Forts pour les Entreprises.
Générez des vidéos récapitulatives marketing à fort impact pour promouvoir les jalons et réalisations de votre entreprise avec l'efficacité de l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos récapitulatives engageantes pour les réseaux sociaux ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos récapitulatives et de compilations de fin d'année. Vous pouvez utiliser des modèles de vidéos récapitulatives, télécharger vos propres médias et ajouter des animations de texte dynamiques pour capter efficacement l'attention de votre audience.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour une bobine de moments forts unique ?
HeyGen propose de nombreuses fonctionnalités personnalisables, vous permettant d'incorporer vos médias téléchargés, de choisir parmi divers modèles de vidéos et d'ajouter des transitions professionnelles. Améliorez votre vidéo récapitulative avec des capacités intégrées de musique et de voix off.
Les outils AI de HeyGen peuvent-ils aider à générer une vidéo personnalisée de fin d'année ?
Oui, HeyGen utilise des outils AI pour simplifier votre processus de création. Vous pouvez utiliser la conversion de texte en vidéo à partir de script pour les narrations, sélectionner des avatars AI pour des présentations uniques et générer des voix off pour donner vie à votre récapitulatif de fin d'année sans effort.
Est-il facile d'exporter et de partager ma vidéo récapitulative HeyGen sur différentes plateformes ?
HeyGen facilite l'exportation et le partage de votre vidéo récapitulative terminée dans divers formats d'aspect adaptés aux plateformes comme Instagram et autres réseaux sociaux. Votre contenu est prêt pour une distribution immédiate à votre audience.