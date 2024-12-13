Créateur de Vidéo Rapide : Édition Alimentée par l'AI Simplifiée

Transformez instantanément vos idées en vidéos captivantes avec notre créateur de vidéo rapide alimenté par l'AI, proposant des modèles époustouflants et une génération de texte en vidéo.

Créez une vidéo concise d'une minute destinée aux professionnels de la technologie occupés, démontrant une nouvelle fonctionnalité logicielle. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des enregistrements d'écran clairs et une voix off informative et calme. Utilisez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et mettre en avant les étapes techniques clés, rendant le processus de "création de vidéo rapide" très efficace pour les spectateurs qui pourraient regarder sans le son.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de mise à jour produit de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs désireux de comprendre les améliorations de la plateforme. Adoptez un style visuel moderne et engageant avec une musique de fond entraînante et une voix amicale et claire. Le cœur de cette expérience "Éditeur Vidéo en ligne" doit tirer parti des avatars AI de HeyGen pour délivrer la mise à jour, offrant une présence de marque cohérente et professionnelle sans avoir besoin d'un présentateur en direct.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux à la recherche d'une production de contenu efficace. L'approche visuelle doit être rapide, utilisant des graphiques animés et des superpositions de texte percutantes, accompagnée d'une musique moderne et énergique. Cette vidéo doit démontrer la puissance d'un "éditeur vidéo alimenté par l'AI" en créant des récits captivants directement à partir d'un script, illustrant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo pour une génération rapide de contenu.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo explicative informative de 2 minutes conçue pour les éducateurs, formateurs et équipes de communication interne introduisant un nouveau concept ou outil complexe. Le design visuel doit être clair, structuré et facile à suivre, avec une musique de fond douce et une voix off calme et autoritaire. Mettez l'accent sur l'édition vidéo efficace en utilisant les Modèles & scènes de HeyGen, qui simplifient le processus de création et aident à maintenir une apparence cohérente et professionnelle dans tous les supports éducatifs.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéo rapide

Créez facilement des vidéos époustouflantes avec notre éditeur en ligne alimenté par l'AI, transformant vos idées en contenu professionnel en quelques minutes.

1
Step 1
Choisissez votre point de départ
Commencez votre projet en sélectionnant un modèle tendance de notre bibliothèque diversifiée, ou commencez à partir de zéro avec une toile vierge pour donner vie à votre vision.
2
Step 2
Ajoutez vos médias
Téléchargez facilement vos propres séquences ou explorez notre vaste bibliothèque de médias pour des séquences d'archives, des images et de l'audio de haute qualité pour enrichir votre vidéo.
3
Step 3
Appliquez des fonctionnalités pilotées par l'AI
Utilisez nos outils intelligents pour générer facilement des sous-titres pour l'accessibilité et l'engagement, en améliorant votre narration avec des capacités d'édition vidéo alimentées par l'AI.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers formats d'aspect. Partagez facilement votre création soignée directement sur vos applications sociales ou téléchargez-la pour une utilisation future.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Échelle de production de cours en ligne

Créez efficacement de nombreux cours, élargissant votre offre éducative et atteignant un public mondial plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il l'édition vidéo avec l'AI ?

HeyGen est un éditeur vidéo avancé alimenté par l'AI qui simplifie l'ensemble du processus de production. Vous pouvez transformer facilement du texte en vidéo en saisissant simplement votre script, ce qui en fait un créateur de vidéo incroyablement rapide.

Quels atouts créatifs sont disponibles dans HeyGen pour améliorer mes vidéos ?

HeyGen offre une suite complète d'atouts créatifs, y compris divers avatars AI et une bibliothèque de modèles tendance. Les utilisateurs peuvent également accéder à des séquences d'archives étendues et ajouter facilement de la musique, des effets sonores et des voix off à leurs projets.

HeyGen peut-il gérer efficacement des tâches de production vidéo complexes ?

Oui, HeyGen est conçu pour gérer diverses exigences d'édition vidéo grâce à ses puissants outils alimentés par l'AI. Vous pouvez générer des sous-titres automatiquement, supprimer les arrière-plans et découper ou fusionner des clips avec précision directement dans l'Éditeur Vidéo en ligne.

Comment puis-je personnaliser et partager mes vidéos terminées depuis HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos schémas de couleurs préférés pour une représentation de marque cohérente. Une fois votre vidéo terminée, vous pouvez facilement partager votre contenu de haute qualité directement sur les applications sociales en quelques clics.

