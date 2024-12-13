Générateur de Vidéos d'Annonces de Service Public : Créez des PSAs Instantanément

Générez instantanément des vidéos PSA percutantes pour sensibiliser. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo transforme votre message en contenu engageant pour toute cause.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de 30 secondes pour une annonce de service public à l'attention des étudiants et des parents, axée sur la sécurité en ligne et l'étiquette numérique. Cette pièce éducative doit adopter un style visuel engageant et amical avec des graphiques clairs et simples et une bande sonore entraînante. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir rapidement votre message en une présentation animée, facilitant la production pour tout créateur de vidéos PSA.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 60 secondes pour attirer des donateurs et des bénévoles potentiels pour une organisation à but non lucratif dédiée au sauvetage des animaux. Le récit doit être émouvant et professionnel, avec une musique de fond émotive et des visuels convaincants d'animaux sauvés épanouis. Assurez-vous que le message est percutant en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un appel à l'action clair et compatissant, en s'appuyant sur des modèles de vidéos efficaces.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 15 secondes pour les réseaux sociaux, soulignant l'importance de voter lors des prochaines élections locales. Le style visuel doit être moderne et percutant, utilisant des animations de texte audacieuses et des transitions dynamiques, accompagnées d'une bande sonore énergique et inspirante. Employez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir une portée maximale et une accessibilité pour tous les spectateurs, facilitant la génération rapide de vidéos sur toutes les plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos d'Annonces de Service Public

Créez rapidement et professionnellement des vidéos PSA percutantes. Exploitez des outils et modèles alimentés par l'AI pour sensibiliser facilement à votre cause.

1
Step 1
Collez Votre Script pour la Génération de Vidéo
Commencez par coller votre script PSA dans l'éditeur de texte-à-vidéo. Cette fonctionnalité utilise notre capacité de 'texte-à-vidéo à partir de script' pour transformer instantanément votre texte en visuels engageants.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et des Visuels
Améliorez votre message en sélectionnant un 'avatar AI' pour présenter votre PSA. Complétez votre avatar choisi avec des visuels appropriés de la bibliothèque multimédia pour renforcer votre message.
3
Step 3
Générez une Voix Off Professionnelle
Produisez une piste audio professionnelle pour votre PSA en utilisant la fonctionnalité de 'génération de voix off'. Cela ajoute un récit percutant à vos vidéos d'annonces de service public, créées avec notre générateur de voix AI.
4
Step 4
Exportez Votre PSA Final
Après avoir examiné votre vidéo complète, 'exportez' facilement votre annonce de service public de haute qualité. Votre création est maintenant prête pour une distribution efficace pour sensibiliser.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez l'Action avec des PSAs Motivants

.

Créez des annonces de service public puissantes, alimentées par l'AI, qui inspirent les publics et encouragent des changements de comportement positifs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création d'une vidéo d'annonce de service public ?

HeyGen simplifie la création de vidéos PSA avec des outils intuitifs et des modèles de vidéos personnalisables, vous permettant de générer rapidement des vidéos d'annonces de service public percutantes. Exploitez nos outils AI pour donner vie à votre message sans effort, idéal pour sensibiliser.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour améliorer les vidéos PSA ?

HeyGen propose des fonctionnalités AI avancées telles que des avatars AI réalistes et un générateur de voix AI pour donner à vos vidéos d'annonces de service public une touche professionnelle. Vous pouvez facilement convertir du texte en vidéo à partir d'un script, garantissant que votre message est délivré clairement et efficacement.

Puis-je personnaliser les éléments visuels et le branding de ma vidéo PSA avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris une bibliothèque multimédia riche et l'accès à des séquences d'archives pour améliorer votre vidéo PSA. Vous pouvez également appliquer des contrôles de branding comme des logos et des couleurs spécifiques, et ajouter des sous-titres/captions automatiques pour garantir l'accessibilité et une identité de marque cohérente.

À quelles fins le générateur de vidéos d'annonces de service public de HeyGen peut-il être utilisé ?

Le générateur de vidéos d'annonces de service public de HeyGen est idéal pour diverses applications, y compris les campagnes sur les réseaux sociaux, l'éducation et les initiatives à but non lucratif pour sensibiliser. Nos capacités robustes de génération de vidéos vous permettent de créer des PSAs convaincants pour toute cause ou plateforme.

