Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de résumé de sensibilisation à la sécurité publique de 45 secondes ciblant le grand public pour une campagne de sécurité communautaire, axée sur la préparation aux urgences. Cette vidéo nécessite un style visuel infographique lumineux, engageant et moderne, accompagné d'une bande sonore amicale et entraînante pour capter l'attention. En convertissant un script concis en vidéo à l'aide de la fonction Texte-en-vidéo à partir du script, et en assurant l'accessibilité avec des sous-titres/légendes, elle transmettra efficacement des informations critiques rapidement.
Produisez une vidéo de rappel de sensibilisation à la sécurité de 2 minutes pour les employés existants, mettant en évidence des scénarios de visualisation des risques courants dans un environnement de bureau. Le style visuel doit mélanger des séquences réalistes de bureaux avec des superpositions animées qui illustrent graphiquement les dangers potentiels, soutenues par une voix off profonde et informative et une musique de fond subtile. Utilisez la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour facilement trouver des visuels pertinents et construire la structure en utilisant des modèles et des scènes professionnels.
Concevez une vidéo de mise à jour concise de 30 secondes à l'aide d'un Créateur de Vidéo AI pour la direction et les RH, résumant les récents changements des politiques de sécurité au travail de l'entreprise. Le style visuel doit être épuré, minimaliste et d'entreprise, avec un ton audio direct et professionnel. Cette vidéo sera rapidement préparée et optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, employant un avatar AI pour délivrer efficacement les points clés de la politique.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement dans la Formation à la Sécurité.
Augmentez l'engagement et la rétention pour les vidéos de formation à la sécurité avec l'AI, rendant les messages de sécurité publique plus mémorables.
Élargissez l'Éducation à la Sécurité Publique.
Créez efficacement plus de vidéos de sensibilisation à la sécurité et de cours de formation, élargissant la portée pour éduquer des communautés mondiales diverses.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la sécurité ?
HeyGen utilise son Créateur de Vidéo AI avancé et son éditeur intuitif par glisser-déposer pour simplifier la production de vidéos de formation à la sécurité engageantes. Les utilisateurs peuvent choisir parmi divers modèles, entrer leur contenu de sécurité et personnaliser les vidéos efficacement, rendant le processus incroyablement accessible.
HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos de sécurité au travail pour des équipes mondiales diverses ?
Absolument. HeyGen permet une personnalisation complète des vidéos de sécurité au travail en utilisant des avatars AI réalistes et un générateur de voix AI robuste. Avec des fonctionnalités comme la Traduction en un clic, vous pouvez facilement adapter votre matériel de formation pour différentes langues et le déployer à l'échelle mondiale, améliorant ainsi la sensibilisation à la sécurité publique de manière efficace.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de sensibilisation à la sécurité percutantes ?
HeyGen fournit des outils techniques puissants pour créer des vidéos de sensibilisation à la sécurité percutantes, y compris une vaste bibliothèque multimédia, des contrôles de marque et le redimensionnement de rapport d'aspect. Ces fonctionnalités permettent une personnalisation détaillée, garantissant que vos exportations vidéo sont soignées et compatibles avec diverses plateformes et intégrations LMS.
À quelle vitesse puis-je transformer des scripts de sécurité en vidéos professionnelles avec HeyGen ?
La capacité innovante Texte-en-vidéo de HeyGen permet une transformation rapide des scripts de sécurité en vidéos professionnelles de protocoles de sécurité. Il suffit d'entrer votre texte, et l'AI générera une vidéo complète avec des visuels et une voix off adaptés, accélérant considérablement votre flux de travail de création vidéo.