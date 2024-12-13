Votre Créateur de Vidéo de Résumé de Sensibilisation à la Sécurité Publique

Créez facilement des vidéos de sensibilisation à la sécurité engageantes en transformant des scripts en vidéos professionnelles avec la fonction Texte-en-vidéo à partir du script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de résumé de sensibilisation à la sécurité publique de 45 secondes ciblant le grand public pour une campagne de sécurité communautaire, axée sur la préparation aux urgences. Cette vidéo nécessite un style visuel infographique lumineux, engageant et moderne, accompagné d'une bande sonore amicale et entraînante pour capter l'attention. En convertissant un script concis en vidéo à l'aide de la fonction Texte-en-vidéo à partir du script, et en assurant l'accessibilité avec des sous-titres/légendes, elle transmettra efficacement des informations critiques rapidement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de rappel de sensibilisation à la sécurité de 2 minutes pour les employés existants, mettant en évidence des scénarios de visualisation des risques courants dans un environnement de bureau. Le style visuel doit mélanger des séquences réalistes de bureaux avec des superpositions animées qui illustrent graphiquement les dangers potentiels, soutenues par une voix off profonde et informative et une musique de fond subtile. Utilisez la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour facilement trouver des visuels pertinents et construire la structure en utilisant des modèles et des scènes professionnels.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de mise à jour concise de 30 secondes à l'aide d'un Créateur de Vidéo AI pour la direction et les RH, résumant les récents changements des politiques de sécurité au travail de l'entreprise. Le style visuel doit être épuré, minimaliste et d'entreprise, avec un ton audio direct et professionnel. Cette vidéo sera rapidement préparée et optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, employant un avatar AI pour délivrer efficacement les points clés de la politique.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Résumé de Sensibilisation à la Sécurité Publique

Créez facilement des vidéos de sensibilisation à la sécurité publique engageantes avec l'AI, transformant des informations critiques en résumés mémorables et percutants en seulement quatre étapes simples.

1
Step 1
Collez Votre Contenu de Sécurité
Entrez directement votre résumé de sensibilisation à la sécurité publique dans la plateforme. Notre AI transforme automatiquement votre texte en un script visuel grâce aux capacités Texte-en-vidéo.
2
Step 2
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de modèles professionnels pour structurer votre vidéo et améliorer la narration visuelle de vos messages de sensibilisation à la sécurité.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et du Branding
Intégrez une voix off professionnelle en utilisant le générateur de voix AI pour transmettre clairement votre message de sécurité publique et renforcer les informations clés.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Produisez votre vidéo de sensibilisation à la sécurité publique de haute qualité, prête à être partagée sur les plateformes ou déployée via des intégrations LMS pour atteindre efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amplifiez les Campagnes de Sécurité Publique

Générez des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux sur la sensibilisation à la sécurité publique, partageant rapidement des informations critiques avec les communautés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la sécurité ?

HeyGen utilise son Créateur de Vidéo AI avancé et son éditeur intuitif par glisser-déposer pour simplifier la production de vidéos de formation à la sécurité engageantes. Les utilisateurs peuvent choisir parmi divers modèles, entrer leur contenu de sécurité et personnaliser les vidéos efficacement, rendant le processus incroyablement accessible.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos de sécurité au travail pour des équipes mondiales diverses ?

Absolument. HeyGen permet une personnalisation complète des vidéos de sécurité au travail en utilisant des avatars AI réalistes et un générateur de voix AI robuste. Avec des fonctionnalités comme la Traduction en un clic, vous pouvez facilement adapter votre matériel de formation pour différentes langues et le déployer à l'échelle mondiale, améliorant ainsi la sensibilisation à la sécurité publique de manière efficace.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de sensibilisation à la sécurité percutantes ?

HeyGen fournit des outils techniques puissants pour créer des vidéos de sensibilisation à la sécurité percutantes, y compris une vaste bibliothèque multimédia, des contrôles de marque et le redimensionnement de rapport d'aspect. Ces fonctionnalités permettent une personnalisation détaillée, garantissant que vos exportations vidéo sont soignées et compatibles avec diverses plateformes et intégrations LMS.

À quelle vitesse puis-je transformer des scripts de sécurité en vidéos professionnelles avec HeyGen ?

La capacité innovante Texte-en-vidéo de HeyGen permet une transformation rapide des scripts de sécurité en vidéos professionnelles de protocoles de sécurité. Il suffit d'entrer votre texte, et l'AI générera une vidéo complète avec des visuels et une voix off adaptés, accélérant considérablement votre flux de travail de création vidéo.

