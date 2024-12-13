Créateur de Vidéos de Présentation de Projet pour des Présentations Engagées

Transformez facilement votre script en une vidéo de présentation dynamique qui captive votre audience grâce à de puissantes capacités de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo technique d'une minute pour les développeurs de logiciels, démontrant les étapes d'intégration d'une nouvelle API. Le style visuel doit être épuré et schématique, incorporant des enregistrements d'écran et des diagrammes, complétés par une narration claire et précise générée via la fonctionnalité "Génération de voix off" de HeyGen à partir d'un "éditeur de script AI". Ce "logiciel de présentation vidéo" vise à simplifier les processus d'installation complexes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les fondateurs de startups, conçue pour capter rapidement l'attention des investisseurs. Visualisez-la avec une esthétique moderne et engageante utilisant des coupes rapides et du texte animé, mettant en vedette un "avatar AI" confiant pour délivrer le message clé. L'audio doit être entraînant et professionnel, en utilisant les "avatars AI" de HeyGen pour une présentation soignée qui pourrait utiliser des "modèles vidéo".
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes destinée aux ingénieurs juniors, expliquant des techniques avancées de dépannage pour notre produit. Le style visuel sera une vidéo explicative avec des graphiques animés et un texte clair à l'écran, soutenu par une narration amicale et instructive avec un "Son Clair" et des "Sous-titres/captions" précis pour l'accessibilité, une capacité de HeyGen. Cet "outil de présentation vidéo" doit être facile à suivre.
Exemple de Prompt 3
Générez une mise à jour de sprint concise de 30 secondes pour les parties prenantes et les chefs d'équipe, mettant en évidence les progrès clés et les prochaines étapes. Employez un style visuel 'tête parlante' direct et professionnel, optimisé pour diverses plateformes en utilisant le "redimensionnement et exportation de rapport d'aspect" de HeyGen. L'audio doit être autoritaire et clair, garantissant une mise à jour percutante pour un engagement maximal grâce aux "fonctionnalités alimentées par AI".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Utiliser Notre Créateur de Vidéos de Présentation de Projet

Créez rapidement et facilement des vidéos de présentation de projet convaincantes avec notre plateforme alimentée par AI, conçue pour donner vie à vos idées et impressionner votre audience.

1
Step 1
Collez Votre Script de Projet
Commencez par coller le script de votre projet dans la plateforme. Notre fonctionnalité de Texte-à-vidéo à partir de script générera automatiquement les scènes initiales, posant les bases de votre présentation vidéo.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Parcourez notre vaste bibliothèque de Modèles & scènes pour trouver le style visuel parfait pour votre présentation. Personnalisez les arrière-plans, ajoutez des médias de stock, et organisez les éléments avec facilité.
3
Step 3
Ajoutez Votre Narration
Améliorez votre présentation avec une voix captivante. Utilisez notre génération de Voix off pour créer une narration au son naturel, ou enregistrez votre propre voix directement dans la plateforme pour une touche personnelle.
4
Step 4
Exportez Votre Chef-d'œuvre
Examinez votre vidéo de présentation de projet complète, en vous assurant que chaque détail est parfait. Une fois satisfait, exportez votre vidéo en haute définition, prête à captiver vos parties prenantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Audiences avec des Présentations Convaincantes

.

Créez des présentations vidéo persuasives et inspirantes qui captivent votre audience, stimulant l'engagement et l'investissement dans vos idées de projet.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de présentations vidéo professionnelles ?

HeyGen vous permet de créer facilement des présentations vidéo engageantes en utilisant des fonctionnalités alimentées par AI. Profitez simplement de notre vaste bibliothèque de modèles vidéo personnalisables, saisissez votre script pour la génération de texte-à-vidéo avec des voix off réalistes, et améliorez-le avec des avatars AI réalistes et un éditeur glisser-déposer convivial.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour optimiser et partager mes présentations vidéo ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes comme les sous-titres automatiques, les options de rapport d'aspect personnalisées, et des exports HD cristallins pour garantir que vos présentations vidéo soient soignées. Vous pouvez facilement télécharger votre vidéo terminée ou la partager et l'intégrer directement pour atteindre un large public.

HeyGen peut-il convertir du contenu existant en présentations vidéo dynamiques ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un convertisseur de diapositives AI en vidéo, transformant vos présentations statiques en contenu vidéo engageant. Vous pouvez également utiliser l'enregistreur d'écran intégré, le téléprompteur intégré, et les fonctionnalités de Son Clair pour affiner votre message et votre présentation dans cet outil vidéo de pré-production alimenté par AI.

HeyGen prend-il en charge la collaboration en équipe et l'édition flexible pour les projets vidéo ?

Oui, HeyGen facilite l'édition vidéo collaborative, permettant aux équipes de travailler ensemble sans heurts sur les projets. Son interface intuitive vous permet de personnaliser facilement votre design, d'éditer les prises, d'intégrer des éléments d'une bibliothèque multimédia complète, et d'ajouter des animations et des transitions captivantes pour une présentation vidéo vraiment unique.

