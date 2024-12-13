Créateur de Vidéos Marketing de Produit : Créez des Démos Rapidement

Générez instantanément des vidéos de démonstration de produit professionnelles en utilisant notre fonctionnalité puissante de texte en vidéo à partir d'un script, économisant temps et ressources.

Créez une vidéo de lancement de produit vibrante de 30 secondes ciblant les professionnels du marketing occupés, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité logicielle avec des visuels animés élégants et une voix off énergique et professionnelle. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un récit convaincant, démontrant à quel point il est facile de mettre en valeur les avantages du produit avec des modèles de vidéos produits prêts à l'emploi.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de produit détaillée de 45 secondes destinée aux clients B2B, expliquant les fonctionnalités principales d'une plateforme SaaS innovante. Le style visuel doit être soigné et professionnel, avec un avatar AI comme présentateur doté d'une voix claire et autoritaire. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour donner vie à votre explication écrite sans effort, en soulignant comment un générateur de vidéos produits AI simplifie les explications complexes.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo accrocheuse de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux entreprises de commerce électronique, promouvant une vente flash sur un nouveau gadget tendance. Le style visuel et audio doit être rapide et dynamique avec des graphiques riches, des vidéos et des ressources musicales vibrantes de la bibliothèque de médias/stock, accompagnés de musique entraînante et de sous-titres/captions proéminents pour attirer l'attention même sans son. Ce format rapide et engageant est facile à personnaliser pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les utilisateurs de logiciels existants, expliquant une nouvelle fonctionnalité complexe étape par étape avec des enregistrements d'écran clairs et une génération de voix off accessible. Le style visuel doit être épuré et convivial, avec des sous-titres/captions fournis pour l'accessibilité. Ce créateur de vidéos produits aide à transformer un script détaillé en un guide engageant, simplifiant l'apprentissage pour votre audience.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Marketing de Produit

Créez des vidéos marketing de produit convaincantes sans effort avec notre plateforme intuitive, conçue pour vous aider à mettre en valeur vos produits et à engager votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller votre script de vidéo marketing de produit. Notre plateforme peut ensuite transformer votre texte en visuels et contenu parlé engageants.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message produit, augmentant l'engagement sans avoir besoin d'un présentateur physique.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels
Améliorez votre vidéo en ajoutant des séquences de produit, des graphiques riches et de la musique de notre vaste bibliothèque de médias pour créer une expérience visuelle dynamique.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Prévisualisez votre vidéo marketing de produit complète. Ensuite, exportez-la dans divers formats d'aspect, parfaitement optimisés pour les réseaux sociaux et autres plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant les Histoires de Succès des Clients

Mettez en avant les expériences positives des clients avec des témoignages vidéo alimentés par AI, renforçant la confiance et la crédibilité de votre produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos marketing de produit ?

HeyGen est un générateur de vidéos produits AI avancé conçu pour rationaliser votre flux de travail. Il vous permet de transformer un script en vidéos marketing de produit engageantes rapidement, en utilisant des avatars AI réalistes et des scènes dynamiques pour captiver votre audience.

HeyGen peut-il créer des vidéos de démonstration de produit convaincantes ?

Absolument. HeyGen offre une gamme de modèles de vidéos produits et un éditeur glisser-déposer convivial, vous permettant de produire facilement des vidéos de démonstration de produit professionnelles. Vous pouvez intégrer des graphiques riches, des vidéos et des ressources musicales pour mettre en valeur les meilleures caractéristiques de votre produit.

Quelles fonctionnalités sont disponibles pour personnaliser les vidéos produits AI ?

HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos produits AI. Vous pouvez contrôler l'image de marque avec votre logo et vos couleurs, sélectionner dans une vaste bibliothèque de médias avec support stock, et ajouter des voix off AI et des sous-titres pour garantir que votre message est parfaitement délivré.

HeyGen prend-il en charge les voix off et les sous-titres pour les vidéos produits ?

Oui, HeyGen rend incroyablement simple l'amélioration de vos vidéos produits avec des voix off de haute qualité et des sous-titres précis. Cela garantit que votre message est accessible et percutant, vous aidant à créer un contenu soigné et professionnel pour diverses plateformes.

