Créateur de Diaporama Photo : Racontez Votre Histoire Visuellement

Transformez instantanément vos photos précieuses en vidéos captivantes avec des modèles personnalisables et le support robuste de la Bibliothèque de médias/stock de HeyGen.

Créez une vidéo captivante de 30 secondes pour les personnes souhaitant célébrer des jalons personnels, en utilisant un "créateur de diaporama photo" pour compiler des souvenirs précieux. Le style visuel doit être chaleureux et nostalgique, avec un éclairage doux et des transitions fluides entre les photos, accompagnées d'une musique instrumentale douce et inspirante. Mettez en avant la facilité de création d'une telle vidéo en utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen pour un résultat rapide et magnifique.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux organisateurs d'événements souhaitant créer un "contenu pour les réseaux sociaux" engageant. Le style visuel doit être moderne et vibrant, incorporant des coupes rapides et des "transitions et effets" animés pour mettre en valeur des produits ou des moments forts d'événements, le tout sur une bande sonore contemporaine et entraînante. Soulignez comment la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen aide à optimiser la vidéo pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle informative de 45 secondes conçue pour les amateurs et les instructeurs en ligne, démontrant un processus étape par étape en utilisant un "créateur de diaporama en ligne". Le style visuel doit être clair et pédagogique, avec une esthétique épurée et des images bien organisées, soulignées par une "Génération de voix off" calme et encourageante qui narre les étapes, complétée par une musique de fond douce. Indiquez l'avantage de tirer parti de la "Bibliothèque de médias/stock" de HeyGen pour améliorer les explications visuelles.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de voyage inspirante de 50 secondes pour les aventuriers et les créateurs de contenu, résumant un voyage récent comme un projet captivant de "créateur de diaporama photo". Visuellement, capturez l'esprit d'aventure avec des plans cinématographiques et des paysages variés, en incorporant des moments spontanés, le tout sur une bande sonore épique et aventureuse qui évoque le désir de voyager. Encouragez les utilisateurs à ajouter des anecdotes de voyage avec la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour engager davantage leur audience.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Diaporama Photo

Transformez vos souvenirs en vidéos diaporama captivantes avec facilité, parfaites pour les réseaux sociaux ou le partage personnel.

1
Step 1
Téléchargez Vos Médias
Commencez par importer vos photos et vidéos souhaitées depuis votre appareil ou stockage cloud directement dans l'éditeur.
2
Step 2
Personnalisez Votre Diaporama
Organisez vos médias en utilisant l'éditeur intuitif de glisser-déposer et sélectionnez parmi des modèles personnalisables pour créer l'ambiance parfaite.
3
Step 3
Améliorez avec Audio et Effets
Personnalisez votre diaporama en ajoutant une piste audio de notre bibliothèque musicale et en appliquant des transitions dynamiques entre vos diapositives.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Création
Finalisez votre vidéo en optimisant son format d'image puis exportez-la facilement pour la partager sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez Visuellement des Histoires de Réussite Client

.

Transformez les témoignages et photos de clients en diaporamas vidéo convaincants pour renforcer la confiance et mettre en avant des partenariats clients réussis.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il rendre mes diaporamas photo plus engageants ?

HeyGen élève votre expérience de "créateur de diaporama photo" en fournissant des "modèles personnalisables" et des "outils alimentés par l'IA". Vous pouvez ajouter des "transitions et effets" dynamiques, choisir dans une "bibliothèque musicale", ou même intégrer des "narrations vocales IA" pour créer des "diaporamas vidéo" vraiment "engageants" et personnalisés.

HeyGen est-il adapté aux débutants créant un diaporama en ligne ?

Oui, HeyGen est un "éditeur vidéo en ligne" incroyablement "convivial pour les débutants" conçu pour rendre la création vidéo "Super Facile". Son interface intuitive vous permet de "télécharger des photos et vidéos" avec une simple fonctionnalité de "glisser-déposer des médias" et offre une "personnalisation facile" grâce à des "modèles professionnels".

HeyGen prend-il en charge des éléments uniques comme les avatars IA dans les vidéos diaporama ?

Absolument. En tant que "créateur de diaporama IA", HeyGen vous permet d'incorporer des "avatars IA" et des "narrations vocales IA" directement dans vos "vidéos personnalisées". Cela, combiné avec des "effets d'animation" et des "options de texte", peut transformer un simple projet de "créateur de diaporama vidéo" en une présentation professionnelle.

Quelles sont les options d'exportation pour mon diaporama vidéo HeyGen ?

HeyGen offre des options d'exportation robustes, vous permettant de "télécharger la vidéo" en haute qualité, y compris "vidéo HD 1080p". Vous pouvez également ajuster le "format d'image" pour diverses plateformes, facilitant le "partage de vidéos" en tant que "contenu pour les réseaux sociaux" ou pour "présenter, sauvegarder et partager".

