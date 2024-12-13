Créateur de Collage Vidéo Photo : Créez des Histoires Visuelles Époustouflantes

Créez des collages vidéo époustouflants en quelques minutes. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour combiner vos photos et vidéos de manière transparente.

Créez une vidéo réconfortante de 45 secondes qui compile des souvenirs de famille précieux, transformant vos photos préférées en une expérience vibrante de créateur de collage photo vidéo. Cette vidéo, parfaite pour les familles et les nostalgiques, devrait présenter un style visuel chaleureux et doux avec une bande sonore instrumentale douce et inspirante, facilement améliorée en sélectionnant parmi les divers Modèles & scènes de HeyGen pour créer l'ambiance parfaite.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une présentation de produit élégante de 60 secondes en utilisant un créateur de collage vidéo, ciblant les propriétaires de petites entreprises et les artisans pour mettre en valeur leurs dernières créations. Le style visuel doit être moderne et épuré, accompagné d'une musique de fond énergique et entraînante, tout en utilisant la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour introduire chaque produit avec une narration professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo récapitulative excitante de 30 secondes pour les organisateurs d'événements ou les particuliers partageant des moments spéciaux, en mélangeant habilement plusieurs vidéos et images dans un collage photo vidéo dynamique d'une récente célébration. L'esthétique visuelle doit être vibrante et festive, soulignée par un mélange de musique entraînante et émotive, avec la génération de Voix off de HeyGen ajoutant une touche personnelle grâce à un animateur enthousiaste.
Exemple de Prompt 3
Créez un guide visuel informatif de 50 secondes en utilisant un collage vidéo, destiné aux éducateurs ou aux passionnés de bricolage expliquant un processus étape par étape. La vidéo doit avoir un style visuel clair et concis avec une musique de fond calme et concentrée, et garantir l'accessibilité pour tous les spectateurs en utilisant la fonctionnalité Sous-titres/captions de HeyGen pour le texte à l'écran lors du téléchargement de photos et de vidéos pour illustrer les points clés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Collage Vidéo Photo

Créez des récits visuels époustouflants en mélangeant vos photos et vidéos précieuses dans des collages dynamiques avec facilité, prêts à être partagés sur n'importe quelle plateforme.

1
Step 1
Téléchargez Vos Médias
Commencez par télécharger vos photos et vidéos depuis votre appareil directement dans le créateur de collage vidéo en ligne.
2
Step 2
Organisez la Mise en Page de Votre Collage
Utilisez l'éditeur glisser-déposer intuitif pour organiser vos photos et vidéos téléchargées dans une mise en page de votre choix.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre collage photo vidéo en incorporant de la musique de fond, du texte personnalisé et des autocollants animés pour raconter votre histoire.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois satisfait de votre création, exportez votre collage vidéo de haute qualité et partagez-le facilement sur vos plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez du Contenu Promotionnel à Fort Impact

Transformez des collages photo et vidéo basiques en publicités et vidéos promotionnelles performantes, en utilisant l'IA pour ajouter des porte-parole professionnels et des visuels dynamiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer un collage photo vidéo captivant ?

HeyGen vous permet de mélanger facilement plusieurs vidéos et images en un collage photo vidéo captivant. Vous pouvez commencer avec nos modèles conçus par des professionnels et télécharger facilement vos propres photos et vidéos pour raconter votre histoire unique.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mon collage vidéo avec HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour votre collage vidéo, vous permettant d'ajouter de la musique, du texte et des autocollants pour personnaliser votre création. Vous pouvez également ajuster les bordures et les ratios d'aspect pour un partage optimal sur les réseaux sociaux.

HeyGen est-il un créateur de collage vidéo en ligne facile à utiliser ?

Oui, HeyGen est conçu comme un créateur de collage vidéo en ligne intuitif. Notre éditeur glisser-déposer convivial garantit que tout le monde peut créer des collages vidéo époustouflants sans expérience préalable en montage vidéo.

Puis-je utiliser HeyGen pour la narration visuelle avec plusieurs vidéos et photos ?

Absolument, HeyGen est parfait pour la narration visuelle, vous permettant de fusionner des clips vidéo et des photos de manière transparente. Combinez vos moments préférés pour créer un récit cohérent et partagez votre histoire efficacement sur les plateformes.

