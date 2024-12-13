Créateur de Vidéos de Réflexion par les Pairs : Améliorez les Retours et l'Apprentissage

Exemple de Prompt 1
Explorez le potentiel d'une vidéo engageante de 60 secondes pour les étudiants universitaires, avec une esthétique visuelle moderne, des transitions dynamiques et une bande sonore entraînante. Cette pièce mettra en avant la création de vidéos de réflexion personnelle et d'exercices d'auto-évaluation en utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off impressionnante pour offrir aux étudiants un moyen dynamique d'exprimer leurs idées.
Exemple de Prompt 2
Cette vidéo de formation d'entreprise de 2 minutes est conçue pour les départements RH et les formateurs d'entreprise, adoptant un style visuel soigné et encourageant, complété par une musique de fond professionnelle et des superpositions de texte à l'écran. Elle illustrera comment les modèles et scènes de HeyGen et les sous-titres peuvent être utilisés pour offrir des sessions de développement professionnel efficaces, en se concentrant sur les retours structurés des pairs avec des rubriques personnalisables.
Exemple de Prompt 3
Pour les directeurs d'école K-12 et les chefs de département, une vidéo pratique de 45 secondes avec un style visuel direct et orienté solution et une narration concise et informative est idéale. Cette vidéo doit montrer comment les outils de révision par les pairs de HeyGen permettent des retours exploitables grâce à des observations asynchrones, en utilisant le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect et le support de la bibliothèque de médias/stock pour créer un contenu polyvalent et percutant.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Réflexion par les Pairs

Facilitez des retours significatifs des pairs et l'auto-évaluation en créant des vidéos de réflexion percutantes avec AI, rationalisant le processus de révision pour améliorer les résultats d'apprentissage.

1
Step 1
Créez Votre Prompt de Réflexion
Commencez par définir la tâche de réflexion. Utilisez le texte-à-vidéo à partir de script pour donner des instructions ou des prompts clairs pour la réflexion, assurant que vos pairs comprennent le sujet.
2
Step 2
Enregistrez ou Téléchargez Votre Vidéo
Capturez vos idées en enregistrant directement votre réflexion ou en téléchargeant des clips vidéo existants. Utilisez la génération de voix off pour narrer vos pensées de manière claire et concise.
3
Step 3
Personnalisez et Affinez Votre Réflexion
Améliorez votre vidéo avec une finition professionnelle. Appliquez des modèles et scènes personnalisables pour structurer efficacement votre réflexion et ajouter un contexte visuel à votre récit.
4
Step 4
Partagez pour des Retours des Pairs
Une fois finalisée, exportez votre vidéo de réflexion dans le format optimal. Partagez-la avec vos pairs pour recevoir des retours constructifs et exploitables et favoriser un apprentissage collaboratif.

Cas d'Utilisation

Questions Fréquemment Posées

Quelles capacités AI fondamentales alimentent la création vidéo de HeyGen ?

L'AI innovante de HeyGen permet la conversion directe de scripts en vidéos dynamiques. Elle utilise des avatars AI réalistes et une génération de voix off sophistiquée, simplifiant la production de contenu de haute qualité pour divers objectifs, y compris le développement professionnel et les vidéos de réflexion par les pairs.

Quelles capacités de branding HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo d'entreprise, des couleurs personnalisées et des éléments uniques dans vos vidéos. Utilisez des modèles éditables et des scènes dynamiques pour maintenir une identité de marque cohérente et professionnelle dans toutes vos communications vidéo.

HeyGen offre-t-il des options techniques flexibles pour l'exportation et l'accessibilité des vidéos ?

Oui, HeyGen assure une flexibilité technique avec un redimensionnement robuste des rapports d'aspect et diverses options d'exportation compatibles avec plusieurs plateformes. De plus, les sous-titres automatiques améliorent l'accessibilité des vidéos, tandis que notre bibliothèque de médias complète soutient la création de contenu riche pour vos vidéos de réflexion.

HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos de réflexion professionnelles ?

Absolument. Le créateur de vidéos AI intuitif de HeyGen simplifie la création de vidéos de réflexion de haute qualité à partir de texte. Cela inclut la génération d'avatars AI réalistes et de voix off, rendant la production vidéo avancée accessible sans nécessiter une expertise technique approfondie.

