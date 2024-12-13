Boostez l'efficacité avec notre créateur de vidéos en ligne

Optimisez la gestion de votre flux de travail avec notre éditeur vidéo en ligne, créant facilement des vidéos à partir de texte grâce à la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script'.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 60 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu, illustrant comment un générateur de vidéos AI peut élever leur marque. Visuellement, pensez à un style engageant et moderne, avec une musique de fond entraînante et un avatar AI enthousiaste présentant diverses fonctionnalités. Cette vidéo doit souligner la création fluide de contenu de haute qualité, menant finalement à des exports impressionnants en 4K. Concentrez-vous sur la fonctionnalité des avatars AI de HeyGen pour personnaliser les messages.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo didactique de 2 minutes pour les éducateurs et les développeurs de contenu e-learning, expliquant la puissance d'un éditeur vidéo en ligne pour l'accessibilité. Le style visuel doit être éducatif et clair, avec un texte à l'écran synchronisé et un ton amical et instructif. Cette pièce doit mettre en avant la facilité avec laquelle HeyGen permet aux utilisateurs d'ajouter des sous-titres précis à leur contenu, assurant une portée et une compréhension plus larges. Mettez en avant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour une expérience d'apprentissage inclusive.
Exemple de Prompt 3
Produisez un tutoriel concis de 45 secondes pour les monteurs vidéo professionnels et les équipes de post-production sur l'utilisation de HeyGen pour rationaliser leur création de contenu initiale au sein de leur logiciel de montage vidéo existant. La vidéo doit avoir un style visuel technique et précis, démontrant des transitions fluides et un audio de haute fidélité, narré par une voix confiante et experte. Ce flux de travail améliore leur production créative en intégrant les capacités de HeyGen comme les modèles et scènes préconstruits, qui peuvent ensuite être affinés pour un montage avancé, mettant en valeur l'intégration avec Premiere Pro.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un créateur de vidéos en ligne

Rationalisez votre création vidéo du concept à la livraison avec des outils intuitifs conçus pour la collaboration en équipe et un résultat professionnel.

1
Step 1
Créez votre projet
Commencez par utiliser la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement votre brouillon vidéo initial, posant les bases de votre projet.
2
Step 2
Améliorez votre contenu
Élevez votre message en intégrant des avatars AI ou en générant automatiquement des sous-titres/captions pour augmenter l'engagement et l'accessibilité, en exploitant la puissance d'un générateur de vidéos AI.
3
Step 3
Collaborez et affinez
Utilisez les fonctionnalités intégrées de révision et d'approbation pour recueillir efficacement des retours, en veillant à ce que votre vidéo soit alignée avec les objectifs de l'équipe et en maintenant une gestion fluide du flux de travail.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo en ajustant le redimensionnement du format d'image pour diverses plateformes et en exportant en haute qualité pour un partage et des présentations fluides.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de formation améliorées par l'AI

Améliorez les résultats d'apprentissage et l'engagement en créant des supports de formation dynamiques alimentés par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les capacités principales de HeyGen en tant que "générateur de vidéos AI" ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos en tant que "générateur de vidéos AI" avancé, facilitant la "création de texte en vidéo" avec des "avatars AI" réalistes, la "génération de voix off" et des "sous-titres". Il simplifie considérablement le processus de "créateur de vidéos en ligne" pour des résultats professionnels.

Comment HeyGen peut-il améliorer la "gestion du flux de travail" professionnel ?

HeyGen soutient une "gestion du flux de travail" efficace en permettant aux équipes de collaborer sur des projets vidéo directement au sein de la plateforme. Il offre une "gestion des fichiers" organisée et des fonctionnalités pour le "partage et les présentations", assurant un processus rationalisé pour la création de contenu "alimentée par l'AI".

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées de "logiciel de montage vidéo" comme "supprimer l'arrière-plan" ?

En tant qu'"éditeur vidéo en ligne", HeyGen se concentre sur la génération de vidéos "alimentée par l'AI" avec des "avatars AI" et la "création de texte en vidéo". Bien qu'il simplifie la production vidéo, la fonctionnalité directe de "supprimer l'arrière-plan" n'est pas explicitement répertoriée comme une capacité principale vérifiée. Les utilisateurs peuvent utiliser les "exports en 4K" pour un affinage ultérieur dans d'autres "logiciels de montage vidéo".

Quelles options d'exportation HeyGen offre-t-il pour les projets de "créateur de vidéos en ligne" ?

HeyGen assure une sortie de haute qualité pour vos projets de "créateur de vidéos en ligne", prenant en charge des "exports en 4K" nets pour une clarté impeccable. Il offre également des options pour des "sous-titres" générés automatiquement et assure un "audio propre", rendant vos vidéos professionnelles et prêtes pour diverses plateformes.

