Boostez l'efficacité avec notre créateur de vidéos en ligne
Optimisez la gestion de votre flux de travail avec notre éditeur vidéo en ligne, créant facilement des vidéos à partir de texte grâce à la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script'.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo dynamique de 60 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu, illustrant comment un générateur de vidéos AI peut élever leur marque. Visuellement, pensez à un style engageant et moderne, avec une musique de fond entraînante et un avatar AI enthousiaste présentant diverses fonctionnalités. Cette vidéo doit souligner la création fluide de contenu de haute qualité, menant finalement à des exports impressionnants en 4K. Concentrez-vous sur la fonctionnalité des avatars AI de HeyGen pour personnaliser les messages.
Développez une vidéo didactique de 2 minutes pour les éducateurs et les développeurs de contenu e-learning, expliquant la puissance d'un éditeur vidéo en ligne pour l'accessibilité. Le style visuel doit être éducatif et clair, avec un texte à l'écran synchronisé et un ton amical et instructif. Cette pièce doit mettre en avant la facilité avec laquelle HeyGen permet aux utilisateurs d'ajouter des sous-titres précis à leur contenu, assurant une portée et une compréhension plus larges. Mettez en avant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour une expérience d'apprentissage inclusive.
Produisez un tutoriel concis de 45 secondes pour les monteurs vidéo professionnels et les équipes de post-production sur l'utilisation de HeyGen pour rationaliser leur création de contenu initiale au sein de leur logiciel de montage vidéo existant. La vidéo doit avoir un style visuel technique et précis, démontrant des transitions fluides et un audio de haute fidélité, narré par une voix confiante et experte. Ce flux de travail améliore leur production créative en intégrant les capacités de HeyGen comme les modèles et scènes préconstruits, qui peuvent ensuite être affinés pour un montage avancé, mettant en valeur l'intégration avec Premiere Pro.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création rapide de publicités performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo percutantes pour accélérer les campagnes marketing.
Production de vidéos pour les réseaux sociaux sans effort.
Produisez du contenu captivant pour les réseaux sociaux en quelques minutes, boostant votre présence en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les capacités principales de HeyGen en tant que "générateur de vidéos AI" ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos en tant que "générateur de vidéos AI" avancé, facilitant la "création de texte en vidéo" avec des "avatars AI" réalistes, la "génération de voix off" et des "sous-titres". Il simplifie considérablement le processus de "créateur de vidéos en ligne" pour des résultats professionnels.
Comment HeyGen peut-il améliorer la "gestion du flux de travail" professionnel ?
HeyGen soutient une "gestion du flux de travail" efficace en permettant aux équipes de collaborer sur des projets vidéo directement au sein de la plateforme. Il offre une "gestion des fichiers" organisée et des fonctionnalités pour le "partage et les présentations", assurant un processus rationalisé pour la création de contenu "alimentée par l'AI".
HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées de "logiciel de montage vidéo" comme "supprimer l'arrière-plan" ?
En tant qu'"éditeur vidéo en ligne", HeyGen se concentre sur la génération de vidéos "alimentée par l'AI" avec des "avatars AI" et la "création de texte en vidéo". Bien qu'il simplifie la production vidéo, la fonctionnalité directe de "supprimer l'arrière-plan" n'est pas explicitement répertoriée comme une capacité principale vérifiée. Les utilisateurs peuvent utiliser les "exports en 4K" pour un affinage ultérieur dans d'autres "logiciels de montage vidéo".
Quelles options d'exportation HeyGen offre-t-il pour les projets de "créateur de vidéos en ligne" ?
HeyGen assure une sortie de haute qualité pour vos projets de "créateur de vidéos en ligne", prenant en charge des "exports en 4K" nets pour une clarté impeccable. Il offre également des options pour des "sous-titres" générés automatiquement et assure un "audio propre", rendant vos vidéos professionnelles et prêtes pour diverses plateformes.