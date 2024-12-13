créateur de vidéos de tutorat en ligne : Créez des leçons engageantes rapidement

Transformez votre contenu éducatif avec facilité, en générant des tutoriels vidéo captivants en utilisant des avatars AI pour des expériences d'apprentissage dynamiques et personnalisées.

Créez une vidéo de tutorat en ligne vibrante de 60 secondes conçue pour les éducateurs occupés, montrant comment expliquer des concepts complexes en utilisant les avatars AI de HeyGen. Le style visuel doit être lumineux et encourageant, avec une voix off générée par l'IA claire et amicale, rendant l'apprentissage accessible et engageant pour les étudiants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle nette de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises désireux d'expliquer efficacement leurs produits, démontrant la puissance de la génération de vidéos directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité Texte-à-vidéo de HeyGen. Maintenez un style visuel propre et professionnel associé à un ton audio direct et informatif pour transmettre rapidement les messages clés.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une présentation dynamique de 30 secondes de l'AI Tutorial Video Maker pour les créateurs de contenu et les développeurs de cours en ligne, mettant en avant l'intégration transparente de la génération de voix off professionnelle. Les visuels doivent comporter des montages rapides et des graphismes modernes, complétés par une narration énergique et persuasive, soulignant la rapidité avec laquelle des tutoriels engageants peuvent être produits.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative complète de 90 secondes ciblant les passionnés de bricolage et les débutants en technologie, illustrant la facilité d'ajouter des sous-titres/captions accessibles à tout contenu pédagogique. Employez une présentation visuelle calme et claire, en vous concentrant sur la clarté étape par étape, avec une piste audio facile à suivre, garantissant une compréhension maximale pour un public diversifié.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos de tutorat en ligne

Transformez vos leçons en ligne en tutoriels vidéo dynamiques et engageants sans effort. Créez du contenu pédagogique de haute qualité avec des fonctionnalités AI puissantes, parfait pour les éducateurs.

1
Step 1
Créez votre leçon
Commencez par rédiger votre script ou coller du contenu de tutorat existant dans notre plateforme. Cette fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pose les bases de votre expérience professionnelle de créateur de tutoriels vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez votre présentateur
Améliorez vos vidéos de tutorat en ligne en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Ces avatars humains AI donnent vie à vos leçons et rendent les sujets complexes plus faciles à comprendre.
3
Step 3
Ajoutez clarté et finition
Améliorez l'apprentissage avec une voix off générée automatiquement et des sous-titres animés clairs. Notre fonctionnalité de sous-titres/captions garantit que vos leçons sont accessibles et faciles à suivre pour tous les étudiants.
4
Step 4
Exportez et partagez
Une fois vos vidéos pédagogiques peaufinées, exportez-les facilement dans divers formats d'aspect. Distribuez votre documentation vidéo générée par AI de haute qualité aux étudiants sur n'importe quelle plateforme avec facilité.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

Produisez du contenu court captivant pour les plateformes sociales afin d'attirer et d'éduquer les étudiants potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de tutorat en ligne engageantes ?

HeyGen vous permet de produire rapidement des vidéos de tutorat en ligne de haute qualité en utilisant une IA avancée. Profitez de modèles dynamiques et de la génération de scripts par IA pour simplifier votre flux de travail et améliorer l'engagement de votre audience, faisant de lui un créateur de vidéos tutoriels AI idéal.

HeyGen propose-t-il des avatars humains AI réalistes pour présenter du contenu éducatif ?

Oui, HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars humains AI réalistes qui peuvent être utilisés pour présenter votre contenu éducatif. Combinez ces avatars humains AI avec une voix off générée par IA et des sous-titres animés pour une touche professionnelle dans vos vidéos pédagogiques.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour produire des documentations vidéo générées par AI et des vidéos explicatives ?

HeyGen offre des outils complets comme les capacités de texte-à-vidéo à partir de script et une bibliothèque multimédia robuste pour créer des documentations vidéo générées par AI efficaces. Transformez facilement votre texte en vidéos explicatives captivantes avec des sous-titres animés professionnels et des contrôles de marque.

HeyGen peut-il remplacer les outils traditionnels d'enregistrement d'écran pour créer des tutoriels vidéo ?

Bien que HeyGen n'offre pas d'enregistrement d'écran direct, son éditeur vidéo AI excelle à transformer du contenu existant ou du texte en tutoriels vidéo dynamiques. Utilisez la voix off générée par AI et les avatars humains AI pour créer efficacement des vidéos pédagogiques soignées sans avoir besoin d'un enregistreur d'écran.

