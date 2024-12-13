Créez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises désireux d'améliorer leur présence en ligne, en utilisant un style visuel et audio entraînant et professionnel. Mettez en avant la facilité d'utilisation des "modèles et scènes" de HeyGen pour concevoir rapidement une publicité engageante, avec un "avatar AI" amical expliquant un nouveau produit ou service. Cela démontre comment un "créateur de vidéos en ligne gratuit" peut simplifier des tâches marketing complexes, permettant même une "génération de voix off" sans effort pour correspondre parfaitement au script de l'avatar.

