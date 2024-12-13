Créateur de Vidéos en Ligne Gratuit : Créez des Vidéos Époustouflantes Facilement

Créez des vidéos époustouflantes avec facilité. Notre générateur de vidéos AI exploite des capacités puissantes de texte-à-vidéo à partir de script pour donner vie à vos idées sur n'importe quelle plateforme sociale.

Créez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises désireux d'améliorer leur présence en ligne, en utilisant un style visuel et audio entraînant et professionnel. Mettez en avant la facilité d'utilisation des "modèles et scènes" de HeyGen pour concevoir rapidement une publicité engageante, avec un "avatar AI" amical expliquant un nouveau produit ou service. Cela démontre comment un "créateur de vidéos en ligne gratuit" peut simplifier des tâches marketing complexes, permettant même une "génération de voix off" sans effort pour correspondre parfaitement au script de l'avatar.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, en utilisant une esthétique visuelle rapide et riche, complétée par une musique de fond tendance. La vidéo doit mettre en avant comment un "générateur de vidéos AI" peut rapidement transformer un concept en contenu partageable en exploitant la vaste "bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen pour des visuels époustouflants. Incluez des "sous-titres/captions" générés automatiquement pour assurer une large accessibilité sur diverses "plateformes sociales", rendant la création de contenu efficace et percutante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes conçue pour les YouTubers ou éducateurs en herbe cherchant à simplifier des sujets complexes, adoptant un style visuel clair et informatif avec une narration nette et amicale. Cette vidéo doit illustrer comment transformer un script en une explication soignée en utilisant la capacité "texte-à-vidéo à partir de script" de HeyGen, garantissant que chaque point est articulé avec précision. Mettez en avant l'avantage d'utiliser la "génération de voix off" pour une qualité audio constante et incluez des "sous-titres/captions" proéminents pour améliorer l'apprentissage, en faisant un parfait exemple de montage vidéo efficace.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo d'annonce personnelle joyeuse de 30 secondes, idéale pour les individus partageant des nouvelles excitantes ou des invitations à des événements sur les réseaux sociaux, adoptant une esthétique visuelle joyeuse et moderne associée à un audio populaire et entraînant. L'objectif est de démontrer à quel point il est simple de créer du contenu personnalisé avec un "créateur de vidéos en ligne" en sélectionnant un "avatar AI" engageant pour délivrer le message. Mettez en avant le "redimensionnement et exportation des formats" de HeyGen pour garantir que l'annonce soit parfaite sur n'importe quelle "plateforme sociale", permettant aux utilisateurs de partager facilement leurs nouvelles avec amis et famille.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos en Ligne Gratuit

Créez rapidement des vidéos professionnelles sans logiciel complexe. Découvrez une manière simple de produire du contenu époustouflant pour n'importe quel but, entièrement gratuit et en ligne.

1
Step 1
Choisissez un Point de Départ
Commencez votre projet vidéo en sélectionnant parmi une large gamme de modèles et scènes conçus professionnellement. Cela fournit une base créative, vous permettant de définir rapidement le ton et la structure de votre contenu.
2
Step 2
Générez avec l'AI
Donnez vie à votre script en exploitant les avatars AI et les capacités avancées de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre texte, et regardez l'intelligence artificielle le transformer en récits visuels engageants avec des présentateurs réalistes.
3
Step 3
Affinez Votre Production
Personnalisez chaque détail pour parfaire votre message. Utilisez des outils de montage vidéo robustes, y compris des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, pour garantir que votre vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité et vos objectifs.
4
Step 4
Publiez Votre Vidéo en Ligne
Finalisez votre création et préparez-la pour la distribution. Exportez votre vidéo dans divers formats, en ajustant le redimensionnement des formats pour s'adapter à différentes plateformes, et partagez votre contenu de haute qualité avec le monde.

Cas d'Utilisation

Améliorez la Formation et l'Éducation

Améliorez l'engagement en formation et la rétention des connaissances en utilisant des vidéos alimentées par AI, rendant l'apprentissage plus efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour des projets créatifs ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme le texte en vidéos engageantes sans effort. Avec une large gamme de modèles personnalisables et d'avatars AI, HeyGen agit comme votre créateur de vidéos en ligne personnel, vous permettant de produire rapidement du contenu créatif de haute qualité.

HeyGen peut-il aider à la création de marque et au montage vidéo professionnel ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que vos vidéos s'alignent avec l'identité de votre marque, ainsi que des fonctionnalités puissantes de montage vidéo. Vous pouvez facilement ajouter votre logo, des couleurs personnalisées et générer des sous-titres pour produire du contenu soigné pour diverses plateformes sociales.

Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour rationaliser la production de contenu ?

HeyGen intègre des outils AI puissants pour révolutionner votre flux de travail de montage vidéo. Vous pouvez exploiter les avatars AI et la technologie texte-à-vidéo pour créer des récits captivants, réduisant considérablement le temps passé sur la production vidéo traditionnelle.

HeyGen prend-il en charge des médias diversifiés et des options d'exportation flexibles ?

Oui, HeyGen prend en charge une bibliothèque de médias complète incluant des séquences de stock pour enrichir vos vidéos. Une fois votre projet de créateur de vidéos en ligne terminé, HeyGen permet un redimensionnement flexible des formats et des exportations dans divers formats comme MP4, prêt pour n'importe quelle plateforme.

