Créez un montage de 30 secondes conçu pour les créateurs de contenu Minecraft ciblant les plateformes de médias sociaux comme TikTok, mettant en avant des actions épiques ou des moments drôles. Le style visuel doit être rapide et vibrant, avec des coupes rapides et du texte à l'écran, accompagné de musique entraînante et tendance et d'une voix off dynamique générée par l'outil de génération de voix off de HeyGen pour narrer l'action. Assurez une présentation optimale pour la visualisation mobile en utilisant le redimensionnement et l'exportation au format d'aspect.

