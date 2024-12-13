Votre Créateur de Vidéos Méta pour des Publicités Qui Captivent

Transformez des scripts textuels en publicités vidéo Méta percutantes et personnalisées instantanément avec la création vidéo AI.

Produisez une publicité vidéo dynamique de 15 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, démontrant comment les 'vidéos AI' de HeyGen simplifient la publicité. Le style visuel doit être rapide avec une musique de fond moderne et entraînante, mettant en avant des transitions rapides entre les scènes. Un avatar AI peut guider le spectateur à travers la sélection de divers modèles et scènes pour créer instantanément une publicité professionnelle avec le 'créateur de vidéos méta'.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo d'instruction de 30 secondes pour les spécialistes du marketing digital pourrait illustrer puissamment la capacité de HeyGen à créer des 'publicités vidéo personnalisées' à grande échelle. Avec une esthétique visuelle propre et professionnelle et une voix off autoritaire, cette vidéo expliquerait comment la génération de texte en vidéo à partir de scripts et de voix off transforme sans effort le texte brut en contenu percutant pour le 'créateur de vidéos publicitaires Facebook' pour des campagnes variées.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une incitation inspirante de 20 secondes pour des 'vidéos de réseaux sociaux', spécifiquement conçue pour les solopreneurs et créateurs de contenu désireux d'élever leur marque en ligne. Son style visuel et audio vibrant et amical, associé à un orateur clair et enthousiaste, mettrait en avant la simplicité d'ajouter des sous-titres et de tirer parti de la bibliothèque de médias/stock pour produire un contenu engageant en tant que 'créateur de vidéos publicitaires' puissant sans nécessiter de compétences complexes en montage.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo persuasive de 45 secondes mettant en avant un produit pour les marques de commerce électronique cherchant à augmenter leurs ventes avec des 'publicités vidéo Facebook'. La vidéo devrait présenter des transitions élégantes centrées sur le produit avec une musique de fond énergique, démontrant clairement les avantages. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations de HeyGen pour un affichage optimal sur la plateforme, et incluez un avatar AI engageant pour présenter les points de vente clés, montrant une 'création vidéo' fluide de l'idée à la publicité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos Publicitaires Méta

Produisez facilement des vidéos publicitaires Facebook engageantes avec l'AI, conçues pour capter l'attention et transmettre votre message efficacement.

1
Step 1
Créer à partir d'un Modèle
Commencez par sélectionner un modèle conçu par des professionnels dans notre bibliothèque pour construire rapidement votre vidéo publicitaire méta.
2
Step 2
Générer avec l'AI
Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo en saisissant votre script pour transformer le texte en vidéos AI dynamiques.
3
Step 3
Personnaliser avec des Avatars
Améliorez votre publicité en choisissant un avatar AI pour présenter votre message, ajoutant une touche humaine unique à votre contenu.
4
Step 4
Exporter Votre Campagne
Téléchargez vos publicités vidéo Facebook de haute qualité, prêtes à être déployées sur toutes les plateformes publicitaires Méta.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Transformez les témoignages clients en vidéos AI dynamiques, renforçant la confiance et la crédibilité pour vos campagnes publicitaires Méta.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer le processus créatif pour la création de publicités vidéo sur les réseaux sociaux ?

HeyGen permet aux utilisateurs de simplifier la création de publicités vidéo percutantes sur les réseaux sociaux en utilisant l'AI générative. Profitez de nos modèles conçus par des professionnels, avatars AI, et capacités de texte en vidéo à partir de scripts pour créer des publicités captivantes qui résonnent avec votre audience. Cela aide à une création vidéo efficace pour diverses plateformes.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des publicités vidéo personnalisées avec une histoire de marque unique ?

HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo d'entreprise, des polices personnalisées et les couleurs de votre kit de marque directement dans vos publicités vidéo personnalisées. Utilisez notre bibliothèque de médias et nos filtres pour personnaliser davantage votre création publicitaire, garantissant que votre narration vidéo reflète authentiquement votre marque.

HeyGen peut-il aider à créer des publicités captivantes et du contenu vidéo engageant de manière efficace ?

Absolument. HeyGen est conçu pour vous aider à générer des publicités captivantes avec des avatars AI, des animations dynamiques, et une génération de voix off convaincante à partir de textes. Cela permet une création vidéo efficace, transformant vos scripts en vidéos publicitaires engageantes rapidement.

Comment HeyGen soutient-il le développement de formats vidéo diversifiés pour les campagnes publicitaires Méta et Facebook ?

HeyGen garantit que votre création publicitaire est optimisée pour toutes les plateformes en prenant en charge divers ratios d'aspect et formats vidéo. Redimensionnez et exportez facilement vos publicités vidéo pour répondre aux exigences spécifiques des campagnes de créateur de vidéos publicitaires Méta et Facebook, maximisant votre portée.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo