Créateur de Vidéos de Rapports Médicaux : Créez des Vidéos de Santé Engagantes

Produisez des vidéos professionnelles pour les réseaux sociaux et du contenu éducatif en santé en utilisant la vaste bibliothèque multimédia de HeyGen pour des visuels rapides et percutants.

Créez une vidéo explicative de 90 secondes sur les soins de santé destinée aux professionnels médicaux et aux chercheurs, démontrant une nouvelle technique de diagnostic. Le style visuel doit être élégant et professionnel, incorporant des animations 3D de processus biologiques, complétées par une voix off claire et autoritaire générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, garantissant une terminologie précise et un ton informatif. La vidéo pourrait présenter un avatar AI expliquant des concepts complexes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les réseaux sociaux, destinée au grand public, fournissant un contenu de santé rapide et engageant sur les mythes nutritionnels courants. Le style visuel doit être vibrant et moderne, utilisant des graphiques animés et des superpositions de texte pour une consommation rapide, avec une voix énergique et amicale. Exploitez la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour produire efficacement le contenu, et utilisez le redimensionnement et les exportations au format d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 2 minutes axée sur l'éducation en matière de santé pour les patients et les soignants, expliquant les étapes de la récupération post-opératoire. Cette vidéo doit adopter un style visuel rassurant et empathique, avec des visuels à l'écran calmes et des infographies simples, accompagnés d'une voix douce et informative. Utilisez la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen pour construire rapidement un récit structuré, garantissant clarté et facilité de compréhension pour un public non médical.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 60 secondes présentant un résumé de rapport médical pour les représentants commerciaux pharmaceutiques et les équipes médicales internes. Le style visuel et audio doit être axé sur les données et précis, utilisant des graphiques clairs, des diagrammes et du texte à l'écran pour mettre en évidence les statistiques clés, avec une voix autoritaire mais accessible. Implémentez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer la compréhension, en particulier pour la terminologie complexe, et soutenir divers environnements de visionnage, rendant le processus de création de vidéos de rapport médical efficace.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapports Médicaux

Transformez des données médicales complexes en vidéos éducatives de santé et pour les réseaux sociaux de manière fluide avec notre plateforme alimentée par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script de rapport médical. Notre fonctionnalité de script en vidéo préparera votre contenu pour sa transformation en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels
Améliorez votre rapport en sélectionnant parmi nos divers modèles de vidéos de santé ou choisissez un avatar AI pour présenter vos informations de manière claire et professionnelle.
3
Step 3
Appliquez le Branding
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de branding pour correspondre à l'identité de votre organisation, assurant une présentation cohérente et professionnelle de tout le contenu.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de rapport médical et utilisez le redimensionnement et les exportations au format d'aspect pour la préparer pour diverses plateformes, y compris YouTube et les réseaux sociaux.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Cours Éducatifs en Santé

Élargissez votre portée en créant des cours de santé et des matériaux de formation plus complets, en exploitant l'IA pour une production vidéo efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de rapports médicaux avec l'IA ?

HeyGen utilise sa plateforme alimentée par l'IA pour transformer des rapports médicaux complexes en vidéos explicatives de santé engageantes. Les utilisateurs peuvent utiliser la fonctionnalité de script en vidéo avec des avatars AI et une génération avancée de voix off, faisant de HeyGen un générateur de vidéos médicales AI efficace pour des vidéos dynamiques.

HeyGen peut-il aider à créer du contenu de santé engageant pour les réseaux sociaux et l'éducation ?

Absolument. HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos de santé et une bibliothèque multimédia complète pour produire des vidéos dynamiques parfaites pour les réseaux sociaux et l'éducation en santé. Ce moteur créatif permet aux utilisateurs de générer rapidement du contenu de santé engageant.

Quelles options de branding et d'exportation HeyGen offre-t-il pour les vidéos de santé ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer des logos et des couleurs spécifiques pour maintenir votre identité de marque. Vous pouvez également utiliser le redimensionnement et les exportations au format d'aspect, garantissant que vos vidéos explicatives de santé sont parfaitement optimisées pour des plateformes comme YouTube et divers réseaux sociaux.

Est-il possible de générer des vidéos explicatives de santé professionnelles directement à partir d'un script avec HeyGen ?

Oui, avec la fonctionnalité innovante de script en vidéo de HeyGen, vous pouvez transformer sans effort votre contenu écrit en vidéos explicatives de santé professionnelles. La plateforme intègre des avatars AI et une génération de voix off de haute qualité pour donner vie à votre script.

