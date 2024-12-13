Créateur de Vidéo de Rapport de Gestion : Simplifiez Vos Mises à Jour d'Entreprise

Transformez des données complexes en rapports vidéo clairs et professionnels en utilisant des contrôles de marque puissants pour maintenir l'identité de votre entreprise.

Créez une vidéo concise d'une minute pour les chefs d'équipe occupés, démontrant comment compiler rapidement une vidéo de rapport mensuel professionnel. Le style visuel doit être épuré et axé sur les données, avec une voix off calme et autoritaire générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, montrant à quel point il est simple de transformer des données brutes en un résultat engageant de créateur de rapport de gestion vidéo.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle informative de deux minutes pour les nouveaux employés apprenant à utiliser les outils vidéo AI pour les communications internes. Cette vidéo doit adopter un style visuel et audio clair et étape par étape, mettant en avant la facilité de création de contenu engageant en utilisant les avatars AI de HeyGen et les modèles et scènes préconstruits.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 90 secondes ciblant les équipes marketing, montrant comment élever le message de marque grâce à un éditeur vidéo en ligne. L'esthétique visuelle doit être vibrante et marquée, accompagnée d'une musique percutante, soulignant le support de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour des visuels riches et le redimensionnement et l'exportation des formats pour une diffusion multi-plateforme.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo efficace de 75 secondes destinée aux chefs de projet et aux parties prenantes, fournissant une mise à jour claire sur les projets en cours. Cette vidéo nécessite un style visuel informatif et professionnel, utilisant la capacité de HeyGen de transformer un script détaillé en vidéo en une présentation digeste avec des sous-titres/captions précis pour l'accessibilité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Rapport de Gestion

Transformez facilement des données de gestion complexes en rapports vidéo engageants avec le créateur de vidéo intuitif de HeyGen, conçu pour la clarté et l'impact.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez un modèle vidéo professionnel conçu pour les rapports, ou commencez de zéro pour une personnalisation complète et une liberté créative.
2
Step 2
Ajoutez Vos Données de Rapport
Téléchargez des données, des visuels ou un script. Utilisez l'éditeur vidéo en ligne pour organiser facilement votre contenu avec la fonctionnalité de glisser-déposer.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Appliquez les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour assurer un aspect cohérent et professionnel à votre rapport de gestion.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Téléchargez votre vidéo de haute qualité dans divers formats et résolutions, prête pour la présentation ou la distribution à votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Communiquez Vision et Stratégie

.

Diffusez des annonces d'entreprise inspirantes et des visions stratégiques à travers des vidéos AI engageantes, favorisant la motivation et l'alignement au sein de votre équipe.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de montage vidéo avec l'AI ?

Les outils vidéo AI de pointe de HeyGen simplifient la création de contenu, vous permettant de générer des vidéos professionnelles sans effort à partir d'un simple script vidéo. Notre éditeur vidéo en ligne intègre des fonctionnalités avancées telles que la conversion de texte en vidéo et les avatars AI, rendant les tâches complexes accessibles à tous.

HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo de rapport de gestion professionnelle ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéo de rapport de gestion incroyablement efficace, offrant une variété de modèles vidéo dynamiques pour produire rapidement des vidéos de rapport mensuel convaincantes. Vous pouvez renforcer davantage votre présence de marque avec des contrôles de marque robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour améliorer l'accessibilité et la qualité de production des vidéos ?

HeyGen offre des fonctionnalités complètes conçues pour améliorer la qualité et la portée de vos vidéos, y compris des sous-titres et captions automatiques pour une meilleure accessibilité. Vous pouvez facilement ajouter de la musique et une voix off à vos vidéos et utiliser notre vaste bibliothèque de médias stock pour des visuels professionnels.

Quelles options sont disponibles pour exporter et partager les vidéos HeyGen ?

L'éditeur intuitif de HeyGen par glisser-déposer rend la création de vidéos simple, et le partage est tout aussi facile. Une fois votre vidéo terminée, vous pouvez facilement télécharger les fichiers vidéo dans divers formats d'aspect ou utiliser les options de partage vidéo intégrées pour distribuer largement votre contenu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo