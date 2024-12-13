Imaginez une vidéo d'instruction d'une minute conçue pour les aspirants influenceurs beauté, montrant comment créer leur premier tutoriel maquillage soigné à l'aide d'un créateur de vidéos AI. Le style visuel doit être lumineux et encourageant, avec des transitions dynamiques entre les étapes, complétées par une musique de fond entraînante et libre de droits et une voix off AI claire et amicale. Cette vidéo démontrera la puissance de la génération de voix off de HeyGen pour produire une narration professionnelle pour le contenu de créateur de vidéos de formation beauté sans avoir besoin d'un studio.

