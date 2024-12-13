Créateur de Vidéos Maker Systems : Création Vidéo Rapide et Assistée par AI

Rationalisez votre création vidéo pour le marketing et la formation. Ajoutez facilement des sous-titres dynamiques avec nos fonctionnalités AI avancées.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative informative de 60 secondes destinée aux passionnés de technologie, illustrant le flux de travail fluide des 'outils vidéo AI' avancés pour la création de contenu. Le style visuel et audio doit être propre, professionnel et engageant avec un avatar AI amical guidant la narration, en exploitant la capacité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen pour une présentation soignée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing percutante de 15 secondes pour un webinaire en ligne à venir, ciblant les professionnels cherchant à améliorer leurs compétences en 'création vidéo'. Cette vidéo nécessite un style visuel dynamique et rapide avec des superpositions de texte audacieuses et une musique motivante et percutante, enrichie par le 'Support de bibliothèque de médias/stock' pour des visuels de haute qualité et des 'Sous-titres/légendes' pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une démo vidéo concise de 45 secondes pour les nouveaux utilisateurs, mettant en avant les fonctionnalités principales du 'créateur de vidéos maker systems' dans HeyGen. Le style visuel doit être clair et instructif avec des enregistrements d'écran nets et une voix off rassurante, démontrant précisément les fonctionnalités en utilisant la 'Génération de voix off' et le 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' de HeyGen pour diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Maker Systems

Créez facilement des vidéos professionnelles pour tout usage, des vidéos explicatives au contenu social, avec des outils AI intuitifs.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Base
Commencez par choisir parmi une large gamme de modèles vidéo conçus professionnellement pour lancer votre création.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et une Voix
Améliorez votre vidéo en incorporant des médias personnalisés, ou intégrez sans effort nos avatars AI intelligents pour narrer votre message.
3
Step 3
Affinez Votre Marque
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque complets, vous permettant d'appliquer de manière cohérente votre logo et vos couleurs d'entreprise.
4
Step 4
Exportez et Publiez
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la facilement avec des options de redimensionnement de ratio d'aspect flexibles pour un partage fluide sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Production Rapide de Campagnes Publicitaires

Créez sans effort des publicités vidéo percutantes et performantes en quelques minutes, améliorant les résultats et la portée de vos campagnes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création vidéo avec l'AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos professionnelles avec des outils vidéo AI avancés, transformant les scripts en contenu captivant. Notre générateur de vidéos AI gère les tâches de production complexes, vous permettant de vous concentrer sur votre message.

Puis-je personnaliser les avatars AI pour mes vidéos sociales ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation étendue des avatars AI pour représenter parfaitement votre marque ou message. Vous pouvez créer des vidéos sociales et explicatives convaincantes qui résonnent vraiment avec votre audience.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un éditeur vidéo en ligne efficace ?

HeyGen intègre la synthèse vocale AI et une bibliothèque de modèles vidéo, simplifiant le processus de montage. Cela permet une création rapide de vidéos marketing et de formation de haute qualité avec un montage par glisser-déposer.

Comment HeyGen peut-il aider à produire des vidéos professionnelles avec une image de marque cohérente ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris des logos personnalisés et des schémas de couleurs, garantissant que chaque vidéo s'aligne sur votre identité de marque. Produisez des vidéos professionnelles sans effort, en maintenant un standard de haute qualité sur tout votre contenu.

