Créez une vidéo dynamique de 30 secondes pour promouvoir le dernier numéro d'un magazine de haute couture, ciblant les passionnés de mode et les abonnés potentiels. Le style visuel doit être élégant et énergique, avec des coupes rapides de photographies époustouflantes et de séquences de défilés, le tout accompagné d'une bande sonore tendance et entraînante. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo promotionnelle de magazine numérique professionnelle et visuellement attrayante, en veillant à ce que l'esthétique globale reflète le luxe moderne.

