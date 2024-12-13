Créateur de Vidéos d'Actualités Locales : Créez des Histoires Impactantes Rapidement

Transformez instantanément les histoires locales en vidéos captivantes grâce à l'outil puissant de texte à vidéo de HeyGen.

Produisez une vidéo d'actualités locales de 30 secondes pour les résidents de la communauté, rapportant un événement positif de la ville comme la rénovation d'un parc, en utilisant un style visuel lumineux et engageant avec un ton audio dynamique et amical. Utilisez la fonction de texte à vidéo de HeyGen pour transformer efficacement votre contenu écrit en une diffusion soignée.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'actualités de dernière minute de 45 secondes ciblant les utilisateurs généraux des réseaux sociaux, annonçant un développement local soudain tel qu'une fermeture de route inattendue. Le style visuel doit être épuré avec des éléments de type infographie, complété par un style audio autoritaire et concis. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter les nouvelles de manière professionnelle et instantanée.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de 60 secondes mettant en lumière la communauté pour les journalistes citoyens en herbe, mettant en avant un héros local ou une nouvelle initiative communautaire, en utilisant un style visuel professionnel et personnalisable avec une approche audio informative et équilibrée. Sélectionnez parmi les divers modèles et scènes de HeyGen pour établir un look cohérent et de marque.
Exemple de Prompt 3
Générez un rapport d'actualités AI concis de 30 secondes pour les personnes férues de technologie et les responsables gouvernementaux locaux, résumant les récents changements de politique ou une nouvelle annonce de service public. La vidéo doit avoir un style visuel moderne, élégant et axé sur les données, associé à un ton audio conversationnel et clair. Implémentez la génération de voix off de HeyGen pour assurer une narration parfaite sans avoir besoin d'un locuteur humain.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Actualités Locales

Transformez sans effort vos histoires d'actualités locales en vidéos engageantes avec des outils alimentés par l'AI, parfaits pour partager des mises à jour percutantes.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script d'actualités locales dans l'éditeur de texte à vidéo. Notre générateur d'actualités AI commencera à traiter votre contenu, posant les bases de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes et de modèles de vidéos d'actualités professionnelles pour représenter votre histoire. Personnalisez l'apparence pour correspondre à la marque de votre station locale.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Améliorez votre vidéo d'actualités locales avec une génération de voix off au son naturel, ou téléchargez votre propre audio. Ajoutez automatiquement des sous-titres précis pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez la création de votre vidéo d'actualités, puis exportez-la facilement dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes. Partagez votre vidéo d'actualités de dernière minute directement sur les réseaux sociaux ou intégrez-la sur votre site web.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Production Rapide de Mises à Jour d'Actualités Urgentes

.

Générez rapidement des mises à jour d'actualités et des bulletins urgents en utilisant l'AI, assurant une diffusion immédiate d'informations locales critiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur d'actualités AI pour un contenu dynamique ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos d'actualités professionnelles en utilisant des outils AI avancés. Notre plateforme agit comme un puissant générateur d'actualités AI, exploitant des avatars parlants réalistes et un outil de texte à vidéo pour donner vie à vos scripts.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos d'actualités facile à utiliser ?

HeyGen propose un éditeur intuitif et facile à utiliser avec des modèles de vidéos d'actualités professionnelles pour simplifier votre processus de production. Vous pouvez ajouter des sous-titres sans effort, générer des voix off et utiliser la fonction de kit de marque pour maintenir une identité visuelle cohérente pour votre contenu d'actualités.

HeyGen peut-il créer rapidement du contenu vidéo d'actualités de dernière minute ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un créateur rapide de vidéos d'actualités de dernière minute, vous permettant de convertir des scripts en vidéos percutantes efficacement. Avec notre outil de texte à vidéo, vous pouvez rapidement générer et exporter vos vidéos d'actualités, ce qui est idéal pour des mises à jour d'actualités locales en temps opportun ou des annonces urgentes.

HeyGen offre-t-il des solutions pour des intros d'actualités personnalisées et du branding ?

Absolument, HeyGen fournit des capacités robustes pour personnaliser vos vidéos d'actualités, y compris des intros d'actualités professionnelles et des contrôles de branding complets. Notre plateforme vous permet d'utiliser la fonction de kit de marque pour garantir que votre contenu s'aligne parfaitement avec l'identité de votre chaîne, améliorant ainsi votre production globale de vidéos d'actualités.

