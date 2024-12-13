Offre à vie Créateur de vidéos : Créez des vidéos impressionnantes sans effort

Débloquez la puissance de la création de vidéos alimentée par l'IA avec la conversion de texte en vidéo à partir de scripts, garantissant des résultats impeccables et professionnels à chaque fois.

Explorer des exemples

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Tu n'aimes pas le résultat ?
Essaie l'une de ces commandes.

Indication 1
Destinée aux éducateurs et formateurs, cette vidéo de 2 minutes explore en profondeur les capacités techniques de la plateforme de montage vidéo HeyGen. Mettant en avant des fonctionnalités telles que la génération automatique de voix off et de sous-titres, la vidéo montre comment ces outils peuvent améliorer le contenu éducatif. Le style visuel est épuré et professionnel, avec des superpositions de texte claires et faciles à lire et une bande sonore calme et informative. Cette vidéo est idéale pour ceux qui cherchent à créer des vidéos soignées et informatives avec un effort minimal.
Indication 2
Cette vidéo de 60 secondes est conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs désireux de faire un grand impact avec leurs efforts de marketing. Elle met en avant l'efficacité technique de l'outil d'enregistrement d'écran de HeyGen, parfait pour créer des démos de produits et des tutoriels. Le style visuel est net et attrayant, avec un accent sur la clarté et le détail, tandis que l'audio dispose d'une voix off amicale et accessible. Cette vidéo est indispensable pour quiconque cherche à améliorer la présence en ligne de sa marque avec du contenu vidéo de haute qualité.
Indication 3
Destinée aux influenceurs des réseaux sociaux et aux professionnels du marketing digital, cette vidéo de 45 secondes met en avant le potentiel créatif des modèles prêts à l'emploi et de la bibliothèque de médias de HeyGen. Avec un style visuel vibrant et énergique, la vidéo montre comment les utilisateurs peuvent rapidement créer du contenu accrocheur qui se démarque sur n'importe quelle plateforme. L'audio est optimiste et entraînant, complétant à merveille les images au rythme soutenu. Cette vidéo est parfaite pour ceux qui souhaitent créer des vidéos impressionnantes sans passer des heures en montage.
Copier le message
Colle dans le cadre de Création
Regarde comment ta vidéo prend vie
Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA travaillant

Création de Vidéo Native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Objectif

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Critiques

Comment fonctionne un créateur de vidéos d'offre à vie

Débloquez le pouvoir de la création de vidéos propulsée par l'IA avec notre offre à vie de créateur de vidéos. Suivez ces quatre étapes simples pour créer des vidéos impressionnantes sans effort.

1
Step 1
Créer avec des Avatars IA
Commencez votre voyage de création de vidéos en sélectionnant parmi une gamme d'avatars IA. Ces avatars peuvent être personnalisés pour correspondre à la personnalité de votre marque, rendant vos vidéos plus attrayantes et accessibles.
2
Step 2
Choisis des modèles prédéfinis
Économisez du temps et des efforts en choisissant parmi une variété de modèles prêts à l'emploi. Ces modèles sont conçus pour s'adapter à différents thèmes et styles, vous permettant de vous concentrer sur le contenu plutôt que sur la conception.
3
Step 3
Ajouter des expressions automatiques
Améliorez vos vidéos avec des doublages automatiques. Notre technologie propulsée par l'IA génère des doublages qui sonnent naturels, assurant que votre message soit livré de manière claire et efficace.
4
Step 4
Exporter avec des options illimitées
Une fois que votre vidéo est prête, exportez-la avec des options illimitées. Que vous ayez besoin de différentes proportions d'aspect ou de formats, notre plateforme prend en charge un large éventail de configurations d'exportation pour répondre à vos besoins.

Cas d'utilisation

L'offre à vie du créateur de vidéos HeyGen propose un outil de création de vidéos alimenté par l'IA qui simplifie la production de contenu avec des fonctionnalités telles que la conversion de texte en vidéo et la narration automatique, ce qui le rend idéal pour les créateurs à la recherche d'efficacité et de créativité.

Stimulez la participation et la rétention dans la formation avec l'IA

Enhance educational content with AI-enhanced voice and auto-captions to improve learner engagement and understanding.

Questions Fréquentes

Comment HeyGen utilise-t-il l'IA pour la création de vidéos ?

HeyGen tire parti de la création de vidéos alimentée par l'IA pour transformer des scripts en vidéos captivantes en utilisant des avatars IA et des voix off automatiques. Cette intégration parfaite de l'automatisation pilotée par l'IA assure un processus de production vidéo créatif et efficace.

Quelles caractéristiques techniques HeyGen offre-t-il pour l'édition de vidéo ?

HeyGen propose une plateforme de montage vidéo complète avec des fonctionnalités telles que la conversion de texte en vidéo, la suppression de l'arrière-plan et les sous-titres automatiques. Ces outils sont conçus pour améliorer les aspects techniques de la création de vidéos, rendant le processus convivial et efficace pour l'utilisateur.

Peut HeyGen prendre en charge des projets vidéo multilingues ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos dans plusieurs langues. Cette fonctionnalité est complétée par des capacités vocales améliorées par IA, assurant des doublages précis et au son naturel.

HeyGen inclut-il des outils pour enregistrer l'écran ?

HeyGen inclut un outil d'enregistrement d'écran qui prend en charge les enregistrements en 4K, permettant aux utilisateurs de capturer du contenu vidéo de haute qualité. Cette fonctionnalité est idéale pour créer des tutoriels et des présentations de niveau professionnel.

