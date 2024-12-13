Cas d'utilisation

HeyGen révolutionne la création de vidéos de rapports de licences en tirant parti de la génération de vidéos par IA, garantissant une intégration parfaite des éléments de licence vidéo tels que la synchronisation et les licences d'utilisation principale. Cette approche minimise les risques de violation des droits d'auteur tout en utilisant de la musique libre de droits et des séquences d'archives.