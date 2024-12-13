Créateur de Vidéos Hôtelières : Créez un Contenu Promotionnel Époustouflant

Augmentez les réservations et améliorez la reconnaissance de votre marque avec des vidéos marketing captivantes. Nos Templates & scenes permettent une création sans effort.

Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes pour un complexe de luxe, ciblant les voyageurs exigeants et les familles. Cette vidéo doit présenter des plans cinématographiques lumineux et accueillants des équipements et des chambres, accompagnés d'une musique de fond entraînante et accueillante. Utilisez les "Templates & scenes" de HeyGen pour assembler rapidement un récit professionnel et engageant qui met en avant les points de vente uniques de l'hôtel, servant de créateur de vidéos hôtelières efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes destinée aux gestionnaires d'hôtels cherchant à accroître la reconnaissance de leur marque sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être moderne avec des coupes rapides mettant en valeur divers équipements hôteliers, tandis que l'audio présente une musique tendance et énergique accompagnée d'une "Génération de voix off" claire. Cette vidéo démontrera comment créer facilement du contenu marketing pour les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo captivante de 60 secondes présentant les expériences uniques d'un hôtel boutique, conçue pour les amateurs d'aventure et les jeunes mariés. Le style visuel doit être chaleureux et immersif, se concentrant sur la narration à travers des activités uniques et des vues pittoresques, le tout sur une musique instrumentale apaisante et sophistiquée avec une voix off douce. Exploitez les "AI avatars" de HeyGen pour personnaliser la visite, créant une production vidéo hôtelière mémorable.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo simple de 30 secondes démontrant la facilité de création de contenu professionnel pour les propriétaires de petits hôtels boutique et les gestionnaires de maisons d'hôtes. Le style visuel doit être propre et professionnel, mettant efficacement en avant les caractéristiques clés, soutenu par une narration amicale et informative. Soulignez l'avantage d'utiliser le "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen pour adapter le contenu à diverses plateformes, montrant à quel point il est rapide de devenir un créateur de vidéos promotionnelles.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Hôtelières

Créez facilement des vidéos promotionnelles hôtelières captivantes. Notre plateforme intuitive vous aide à créer des visuels époustouflants pour attirer plus de clients et élever votre marque.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre processus créatif en sélectionnant parmi notre bibliothèque diversifiée de "modèles de vidéos" et de scènes conçus professionnellement, ou commencez avec une toile vierge pour créer votre histoire unique en utilisant nos Templates & scenes.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Ajoutez votre touche personnelle en téléchargeant les photos et vidéos de votre hôtel, ou choisissez parmi notre vaste bibliothèque de médias/soutien d'archives. Utilisez les "fonctionnalités d'édition faciles" pour organiser parfaitement votre contenu.
3
Step 3
Améliorez avec l'IA
Élevez votre création de contenu en utilisant nos capacités de "générateur de vidéos AI". Exploitez notre fonctionnalité de génération de voix off pour des voix AI réalistes, transformant votre script en audio captivant.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos "vidéos marketing" engageantes et partagez-les sur vos plateformes préférées. Utilisez le Redimensionnement & exportation des formats pour optimiser votre contenu pour une portée et un impact maximum.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Expériences des Clients

.

Développez des témoignages vidéo convaincants de clients satisfaits ou mettez en avant des équipements hôteliers uniques, renforçant la confiance et attirant de nouveaux visiteurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos créatives pour les entreprises ?

HeyGen sert de créateur de vidéos promotionnelles intuitif, offrant des fonctionnalités d'édition faciles et un éditeur par glisser-déposer pour simplifier le processus de création. Vous pouvez rapidement produire des vidéos marketing de haute qualité, en tirant parti des capacités de l'IA pour renforcer le message de votre marque.

HeyGen propose-t-il divers modèles de vidéos pour démarrer rapidement ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles gratuits conçus pour différents usages, y compris des vidéos animées et des diaporamas. Ces modèles aident les utilisateurs, même ceux sans expérience approfondie, à créer du contenu engageant sans effort.

Puis-je intégrer des séquences d'archives et d'autres médias dans mes vidéos HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre un support étendu de bibliothèque multimédia, vous permettant d'intégrer facilement des séquences d'archives et d'autres ressources créatives dans vos projets. Cela améliore votre production vidéo hôtelière ou toute autre vidéo marketing avec des visuels professionnels.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour divers besoins de contenu ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer le texte en vidéo, générer des voix off et produire des sous-titres automatiquement, ce qui en fait un créateur de vidéos promotionnelles efficace. Cette technologie permet aux utilisateurs de créer des vidéos marketing professionnelles et engageantes avec un minimum d'effort.

