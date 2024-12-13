Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes pour un complexe de luxe, ciblant les voyageurs exigeants et les familles. Cette vidéo doit présenter des plans cinématographiques lumineux et accueillants des équipements et des chambres, accompagnés d'une musique de fond entraînante et accueillante. Utilisez les "Templates & scenes" de HeyGen pour assembler rapidement un récit professionnel et engageant qui met en avant les points de vente uniques de l'hôtel, servant de créateur de vidéos hôtelières efficace.

Générer une Vidéo