Créez une vidéo de vente de 30 secondes pour les fêtes, ciblant les propriétaires de petites entreprises, en présentant des offres irrésistibles avec des visuels festifs et une bande sonore entraînante. Utilisez les modèles et scènes professionnels de HeyGen pour lancer le processus de création et ajoutez une génération de voix off chaleureuse et engageante pour mettre en avant les offres à durée limitée, en faisant la vidéo promo parfaite pour les campagnes sur les réseaux sociaux.

Générer une Vidéo