Produisez rapidement des vidéos d'actualités captivantes et des rapports de dernière minute en utilisant des modèles personnalisables et la transformation de texte en vidéo sans couture.

Créez une vidéo d'actualités urgentes de 30 secondes, ciblant les propriétaires de petites entreprises, annonçant une mise à jour critique de l'industrie ; utilisez un style visuel dynamique avec un ton sérieux, en exploitant les avatars AI de HeyGen pour délivrer le message de manière professionnelle.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative engageante de 45 secondes, destinée aux passionnés de technologie, détaillant un nouveau gadget révolutionnaire avec un style visuel épuré et moderne et une narration informative, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour une production efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo récapitulative quotidienne de 60 secondes pour les réseaux sociaux, conçue pour les utilisateurs généraux des réseaux sociaux, avec un style rapide et visuellement riche, un audio clair et des graphiques dynamiques à l'écran, en veillant à ce que tous les points clés soient accessibles via les sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez un segment de rapport spécial de 30 secondes pour une communauté de niche intéressée par les questions environnementales locales, adoptant une esthétique visuelle de style interview avec une voix off réfléchie et professionnelle, propulsée par la fonction de génération de voix off de HeyGen pour transmettre des informations complexes clairement.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Actualités

Créez facilement des vidéos d'actualités captivantes avec l'AI, transformant le texte en histoires visuelles dynamiques en quelques étapes seulement.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par coller votre script ou en sélectionnant parmi une variété de modèles personnalisables conçus pour les vidéos d'actualités de dernière minute. Notre générateur de script AI peut également vous aider à créer des récits captivants.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et de l'Audio
Améliorez votre histoire d'actualités en sélectionnant des avatars AI pour jouer le rôle de votre présentateur ou en utilisant nos voix AI pour des voix off dynamiques. Intégrez des ressources de la bibliothèque multimédia pour enrichir votre contenu.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Professionnelles
Ajoutez des touches professionnelles avec des intros et outros d'actualités, et incorporez des sous-titres/captions pour une accessibilité accrue. Notre éditeur vidéo intuitif rend le montage par glisser-déposer simple.
4
Step 4
Exportez et Partagez Vos Actualités
Une fois votre vidéo d'actualités peaufinée, exportez-la dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes, y compris les réseaux sociaux. Créez et publiez rapidement des vidéos d'actualités de haute qualité.

Cas d'Utilisation

Cas d'Utilisation

Produisez rapidement des vidéos d'actualités percutantes

Générez rapidement des vidéos d'actualités de haute qualité en utilisant l'AI, assurant une communication opportune et efficace pour vos spectateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il accélérer la création de vidéos d'actualités professionnelles ?

HeyGen fonctionne comme un générateur avancé de vidéos d'actualités AI, permettant aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos d'actualités captivantes. Vous pouvez exploiter les présentateurs d'actualités AI, des modèles personnalisables et un éditeur vidéo robuste pour créer du contenu professionnel sans effort.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur idéal de vidéos de dernière minute pour une génération rapide de contenu ?

HeyGen est le créateur ultime de vidéos de dernière minute, permettant une création rapide de contenu grâce à ses fonctionnalités sophistiquées. Son générateur de script AI intégré et son outil de synthèse vocale permettent une transformation instantanée du texte en rapports vidéo dynamiques, parfaits pour les actualités de dernière minute.

Puis-je personnaliser entièrement le style visuel et le branding de mes vidéos d'actualités avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen sert d'éditeur vidéo polyvalent, offrant de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos d'actualités. Utilisez des modèles personnalisables, un montage par glisser-déposer, et des intros & outros professionnelles pour adapter parfaitement votre contenu à votre marque.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues et voix AI pour la distribution mondiale de vidéos d'actualités ?

Oui, HeyGen prend en charge plusieurs langues, vous permettant d'atteindre un public mondial avec votre contenu d'actualités. Avec des voix AI diversifiées et des capacités robustes de synthèse vocale, vous pouvez produire des vidéos d'actualités pour les réseaux sociaux qui résonnent efficacement sur divers marchés linguistiques.

