Créez une vidéo promo palpitante de 30 secondes pour un festival de musique à venir, ciblant les jeunes adultes avides d'expériences musicales en direct. Mettez en avant des extraits rapides de performances passées, des foules enthousiastes et des programmations d'artistes avec des graphismes vibrants et une bande-son électronique entraînante. Utilisez les "Templates & scenes" de HeyGen pour assembler rapidement un "créateur de vidéo promo" professionnel qui capture l'énergie intense des "festivals de musique", parfait pour les publicités sur les réseaux sociaux.

Générer une Vidéo