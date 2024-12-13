Créateur de Teaser Vidéo d'Épisode : Aperçus Rapides et Engagés

Transformez instantanément des scripts en aperçus captivants avec nos puissantes capacités de Text-to-video from script.

Créez une expérience de création de teaser vidéo de 30 secondes pour un prochain web-série de science-fiction, ciblant les fans impatients de découvrir de nouvelles intrigues. Le style visuel doit être sombre et atmosphérique, avec des coupes rapides et intenses des moments clés, accompagnées d'une bande sonore suspense et d'une voix off dramatique et professionnelle. Utilisez les "Templates & scenes" de HeyGen pour rapidement établir l'ambiance et la structure.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les marketeurs et les professionnels du business lançant de nouvelles fonctionnalités logicielles, une vidéo promo de 45 secondes est nécessaire pour offrir un aperçu concis du produit. L'esthétique doit être épurée, moderne et riche en informations, intégrant du texte dynamique à l'écran et une narration explicative et confiante. Les "AI avatars" de HeyGen peuvent présenter efficacement les avantages des fonctionnalités, mettant en avant les innovations de l'IA et assurant une présentation soignée et professionnelle qui captive le public cible.
Exemple de Prompt 2
Produisez un teaser vidéo captivant de 60 secondes pour une masterclass en ligne, conçu pour attirer les créateurs de contenu cherchant à améliorer leurs compétences. Le style doit être énergique et inspirant, mélangeant des graphiques animés avec des séquences d'archives pertinentes, le tout synchronisé avec une musique entraînante et une voix off professionnelle enthousiaste. Exploitez la capacité "Text-to-video from script" de HeyGen pour transformer sans effort les points forts de votre cours en visuels convaincants.
Exemple de Prompt 3
Que diriez-vous d'un teaser vidéo rapide de 15 secondes pour offrir un aperçu des coulisses d'un projet créatif à venir, spécifiquement pour les audiences engagées sur les réseaux sociaux ? L'approche visuelle doit être brute et authentique, utilisant des coupes rapides de séquences candides, superposées à une piste de fond minimaliste et tendance. La "Voiceover generation" de HeyGen peut ajouter un commentaire rapide et intrigant du créateur du projet, suscitant l'anticipation sans effort.


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Teasers Vidéo avec HeyGen

Transformez sans effort vos scripts ou idées en teasers d'épisode captivants et vidéos promo en utilisant les puissantes fonctionnalités AI de HeyGen et son éditeur intuitif.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Teaser
Commencez par entrer votre script ou vos idées. La fonctionnalité Text-to-video from script de HeyGen vous permet de générer instantanément les scènes initiales de votre teaser vidéo d'épisode.
2
Step 2
Personnalisez les Visuels et l'Image de Marque
Améliorez votre vidéo avec des visuels époustouflants. Sélectionnez dans la vaste bibliothèque de médias de HeyGen ou téléchargez les vôtres. Appliquez l'identité unique de votre marque en utilisant les contrôles de Branding (logo, couleurs) pour garantir la cohérence de vos vidéos promo.
3
Step 3
Ajoutez un Audio Professionnel et des Sous-titres
Engagez votre audience avec un audio de haute qualité. Exploitez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour créer une narration dynamique pour votre teaser vidéo AI, assurant un son soigné et ajoutant des sous-titres pour l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Teaser
Une fois votre teaser parfait, préparez-le pour la distribution. Utilisez le redimensionnement d'aspect et les exports de HeyGen pour optimiser vos teasers vidéo pour diverses plateformes, prêts pour votre audience.

Cas d'Utilisation



Améliorez la Narration Vidéo pour les Épisodes



Utilisez la vidéo AI pour élever la narration dans vos teasers d'épisode, rendant les récits complexes engageants et accessibles à votre audience.



Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de création de teaser vidéo ?

HeyGen vous permet de créer des teasers vidéo captivants sans effort grâce à des fonctionnalités avancées d'IA, y compris des capacités de text-to-video et de génération de voix off professionnelle. Cela permet aux créateurs de contenu et aux marketeurs de produire des promos captivantes efficacement.

HeyGen propose-t-il des modèles vidéo personnalisables pour les teasers d'épisode ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles vidéo et d'options de personnalisation de marque, garantissant que vos teasers d'épisode conservent une apparence professionnelle et cohérente. Vous pouvez facilement ajouter votre logo et ajuster les couleurs pour correspondre à l'identité de votre marque.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un éditeur de teaser vidéo AI idéal pour les réseaux sociaux ?

HeyGen simplifie la création de teasers vidéo AI avec son interface intuitive de montage par glisser-déposer et ses AI avatars, parfaits pour engager les audiences sur les réseaux sociaux. Générez rapidement des vidéos promo dynamiques avec des sous-titres intégrés et des visuels captivants.

HeyGen peut-il aider les créateurs de contenu avec divers besoins en vidéo promo ?

Absolument, HeyGen est un éditeur vidéo polyvalent qui aide les créateurs de contenu et les marketeurs à produire des vidéos promo de haute qualité pour diverses plateformes. Ses fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et l'intégration facile des médias garantissent que votre message est clair et accessible.

