Générez une vidéo d'actualités dynamique de 30 secondes pour des professionnels férus de technologie, mettant en scène un avatar AI sophistiqué délivrant des informations de dernière minute sur l'industrie. Le style visuel doit être élégant et futuriste, accompagné d'une voix off énergique et informative et d'une bande sonore électronique moderne, exploitant parfaitement les avatars AI de HeyGen pour une présentation professionnelle.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, conçue pour mettre en avant un nouveau produit ou service. Cette vidéo doit utiliser une narration visuelle inspirante avec des animations de texte dynamiques et une musique orchestrale entraînante, utilisant efficacement les modèles et scènes étendus de HeyGen pour simplifier la production et créer facilement une vidéo à fort engagement.
Exemple de Prompt 2
Réalisez une vidéo d'annonce de fiançailles émouvante de 60 secondes pour les couples désireux de partager leur joyeuse nouvelle avec leur famille et leurs amis. L'esthétique doit être chaleureuse et romantique, mêlant des photos chéries avec des transitions élégantes, accompagnée d'une musique de piano douce et sentimentale. Cette vidéo utilisera la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour narrer leur histoire d'amour unique avec une touche personnelle.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'engagement rapide de 15 secondes pour les créateurs de contenu et les marketeurs, visant à capter l'attention immédiate sur des plateformes comme TikTok ou Instagram Reels. La vidéo doit comporter des coupes rapides, des graphismes audacieux et un effet sonore tendance, souligné par une génération de voix off claire et percutante de HeyGen pour délivrer un appel à l'action concis.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Actualités Engagées

Créez facilement des vidéos d'actualités captivantes avec notre plateforme alimentée par AI. Transformez vos scripts en histoires visuelles engageantes qui résonnent avec votre public.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Actualités
Commencez par rédiger ou coller votre script d'actualités. Notre plateforme utilise ce script pour générer la vidéo initiale, posant les bases de votre contenu engageant grâce à sa fonctionnalité de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI
Donnez vie à votre histoire d'actualités en sélectionnant et intégrant des avatars AI. Ces présentateurs réalistes narreront votre contenu, ajoutant une touche dynamique et professionnelle à votre vidéo.
3
Step 3
Personnalisez les Sous-titres
Assurez une portée et une accessibilité maximales en ajoutant des sous-titres et des légendes à votre vidéo. Cela améliore la compréhension et l'engagement des spectateurs à travers des publics divers.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre création en exportant votre vidéo d'actualités. Choisissez parmi divers formats d'image et résolutions, garantissant qu'elle soit parfaitement optimisée pour le partage sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos Explicatives d'Actualités Dynamiques

Exploitez l'AI pour transformer des actualités complexes en vidéos explicatives engageantes, améliorant rapidement la compréhension et l'intérêt des spectateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à fort engagement ?

Le créateur de vidéos d'engagement AI de HeyGen simplifie le processus en offrant une interface conviviale avec un éditeur glisser-déposer. Vous pouvez exploiter nos divers modèles de vidéos et avatars AI réalistes pour créer rapidement un contenu captivant.

Puis-je personnaliser les vidéos d'engagement générées avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour adapter vos vidéos d'engagement. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres, choisir parmi diverses options de génération de voix off, intégrer de la musique et éditer les éléments vidéo pour correspondre à votre marque.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un créateur de vidéos d'engagement AI efficace ?

HeyGen se distingue comme un créateur de vidéos d'engagement AI efficace en permettant aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles avec facilité. Notre plateforme utilise une AI avancée pour générer des animations dynamiques, incorporer des éléments interactifs et améliorer la narration pour un engagement maximal du public.

Quelles plateformes de médias sociaux sont prises en charge pour les exportations de vidéos HeyGen ?

HeyGen prend en charge l'exportation de vos vidéos à fort engagement pour une large gamme de plateformes de médias sociaux, y compris TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts. La plateforme offre également un redimensionnement automatique pour différentes plateformes, garantissant que votre contenu soit toujours optimal.

