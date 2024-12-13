Créateur de Vidéos d'Artisanat : Créez des Vidéos DIY Engagantes avec l'AI

Produisez des vidéos animées captivantes pour votre chaîne d'artisanat en utilisant des capacités intelligentes de texte-à-vidéo à partir de script.

Imaginez une vidéo explicative vibrante de 45 secondes présentant un projet unique de papier créatif pour les passionnés de bricolage et les petits entrepreneurs. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, avec une bande sonore joyeuse guidant les spectateurs à travers chaque étape, en utilisant les modèles vidéo de HeyGen et la génération de voix off intuitive pour simplifier des instructions complexes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo animée ludique de 30 secondes destinée aux instructeurs et éducateurs en artisanat, démontrant un bricolage amusant pour enfants. Le style visuel doit être coloré et engageant, avec une narration amicale et une musique qui captent l'attention des jeunes. Cette vidéo tirerait parti des avatars AI de HeyGen et des capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour donner vie à des personnages animés.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo inspirante de 60 secondes pour les créateurs de bricolage en herbe sur YouTube et les amateurs partageant leurs projets. La vidéo doit avoir une esthétique propre et professionnelle avec une musique de fond motivante, expliquant clairement une nouvelle technique de bricolage. Le vaste support de bibliothèque de médias/stock de HeyGen peut fournir de superbes b-roll, tandis que les sous-titres/captions assurent l'accessibilité pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo marketing dynamique de 20 secondes ciblant les vendeurs de produits d'artisanat et les propriétaires de boutiques en ligne, mettant en avant les caractéristiques uniques d'un nouveau matériel de bricolage. Le style visuel et audio doit être moderne et énergique, captant rapidement l'attention. Ce projet bénéficierait du redimensionnement des ratios d'aspect et des exportations de HeyGen pour s'adapter parfaitement à diverses plateformes de médias sociaux, associé à une génération de voix off convaincante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Artisanat

Transformez vos projets DIY en vidéos captivantes avec notre créateur de vidéos d'artisanat intuitif, rendant la création simple et le partage de votre passion sans effort.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre création vidéo en choisissant parmi une variété de modèles vidéo conçus professionnellement pour rapidement poser les bases de votre projet d'artisanat.
2
Step 2
Ajoutez Vos Médias
Incorporez vos séquences d'artisanat, images, et sélectionnez dans une riche bibliothèque de médias stock pour peupler vos scènes vidéo et donner vie à vos étapes DIY.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Améliorez votre contenu instructif en utilisant la synthèse vocale AI pour une génération de voix off réaliste, guidant votre audience à travers chaque étape de l'artisanat.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez et téléchargez votre vidéo d'artisanat de haute qualité avec des options de redimensionnement et d'exportation flexibles, prête à être partagée sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Concevez des Publicités Efficaces pour l'Artisanat

.

Générez des publicités vidéo convaincantes en quelques minutes pour promouvoir vos créations artisanales, ateliers ou fournitures et stimuler efficacement les ventes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de création vidéo pour des projets créatifs ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos animées de haute qualité en utilisant un éditeur glisser-déposer et des modèles vidéo étendus. Notre plateforme intuitive rend la création de contenu engageant simple, même pour des projets complexes comme les vidéos explicatives, vous aidant à réaliser votre vision créative.

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos animées avec l'assistance de l'AI ?

Absolument ! HeyGen utilise des outils vidéo AI avancés, y compris des avatars AI réalistes et de puissantes capacités de texte-à-vidéo, pour transformer vos scripts en contenu animé captivant. Vous pouvez donner vie à votre vision créative avec des personnages uniques et des scènes dynamiques.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos DIY uniques ou pour une chaîne d'artisanat sur YouTube ?

HeyGen propose un créateur de vidéos d'artisanat complet avec une riche bibliothèque de médias stock, un créateur de personnages, et des transitions & effets, parfait pour les créateurs de vidéos DIY. Générez facilement du contenu engageant pour votre chaîne d'artisanat sur YouTube pour présenter vos projets et stimuler votre production créative.

HeyGen permet-il une personnalisation et un branding étendus dans mes vidéos ?

Oui, HeyGen offre des outils d'édition vidéo robustes, vous permettant d'intégrer vos propres médias, d'appliquer des contrôles de branding comme des logos et des couleurs personnalisées, et d'utiliser une vaste bibliothèque de médias stock. Vous pouvez vraiment personnaliser vos vidéos pour un look professionnel et de marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo