Révolutionnez Votre Contenu avec Notre Créateur de Vidéos à Structure de Connexion

Générez efficacement des vidéos explicatives et du contenu marketing époustouflants, en exploitant la puissante technologie de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de présentation de produit engageante de 30 secondes ciblant les clients potentiels à la recherche d'une solution de créateur de vidéos robuste. Cette vidéo doit mettre en avant l'interface intuitive d'un "créateur de vidéos à structure de connexion" avec des visuels dynamiques et entraînants qui démontrent les caractéristiques et avantages clés, accompagnés d'une musique de fond moderne et énergique. Exploitez les divers modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement des séquences convaincantes et incorporez un avatar AI pour présenter les avantages du produit, en faisant une puissante "vidéo de présentation de produit".
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 60 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux spécialistes du marketing numérique et aux créateurs de contenu, offrant des conseils rapides pour améliorer leur "stratégie marketing" à l'aide d'un créateur de vidéos avancé. Le style visuel doit être rapide et riche en visuels, incorporant du texte animé et des coupes rapides, le tout sur une musique tendance et énergique. Utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour maximiser l'accessibilité sur diverses plateformes et assurez un redimensionnement et des exports d'aspect-ratio fluides pour un partage optimal en tant que "vidéo pour les réseaux sociaux".
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de communication interne claire et concise de 45 secondes destinée aux équipes d'entreprise et aux départements RH, démontrant comment un "créateur de vidéos à structure de connexion" peut rationaliser la formation et la diffusion d'informations. Le style visuel et audio doit être instructif et professionnel, avec une musique de fond calme et des graphiques simples. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour délivrer des messages clés avec un ton cohérent et utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock pour enrichir le récit visuel, créant une "vidéo de communication interne" percutante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos à Structure de Connexion

Construisez rapidement des vidéos percutantes avec AI, du script à des visuels époustouflants, pour transmettre clairement votre message et engager votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Fondation
Commencez par sélectionner un modèle professionnel ou collez votre script pour exploiter notre fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script, posant ainsi les bases de votre message.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre contenu, assurant une présence à l'écran cohérente et engageante pour votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Dynamiques
Améliorez votre vidéo avec des sous-titres/captions générés automatiquement pour l'accessibilité et choisissez parmi diverses options de génération de voix off pour parfaire votre audio.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos vidéos explicatives en choisissant vos options préférées de redimensionnement et d'exports d'aspect-ratio, prêtes à se connecter avec votre audience sur les plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Optimisez les Campagnes Publicitaires avec des Vidéos AI

Concevez des publicités percutantes alimentées par AI qui mettent efficacement en valeur la proposition de valeur unique de votre produit et ses avantages structurels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles sans effort grâce à son éditeur intuitif de glisser-déposer et sa vaste bibliothèque de modèles personnalisables. Cette plateforme transforme le montage vidéo complexe en une expérience simplifiée, vous rendant confiant en tant que créateur de vidéos pour tout projet.

Quels types de vidéos puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer une large gamme de contenus engageants, y compris des vidéos explicatives captivantes, des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux et des vidéos de présentation de produit informatives. La plateforme prend en charge diverses applications, en exploitant des avatars AI réalistes pour donner vie à vos messages pour divers besoins de stratégie marketing et de communication interne.

HeyGen peut-il aider avec les voix off et les sous-titres pour mes vidéos ?

Absolument. HeyGen offre des capacités avancées de génération de voix off, vous permettant de choisir parmi une variété de voix AI pour correspondre parfaitement à votre script. De plus, HeyGen génère automatiquement des sous-titres et des captions, améliorant l'accessibilité et l'engagement pour vos projets de transformation de texte en vidéo.

Comment puis-je personnaliser mes vidéos pour refléter ma marque ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices directement dans vos vidéos. Vous pouvez également utiliser sa riche bibliothèque de médias de stock et ses modèles personnalisables pour vous assurer que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque et votre vision créative.

