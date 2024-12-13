Créateur de Vidéos en Cloud : Propulsé par l'AI & Collaboratif
Boostez votre productivité en générant des avatars AI réalistes pour des présentations dynamiques et du contenu engageant, le tout dans le cloud.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une annonce produit de 45 secondes destinée aux responsables marketing B2B, avec une esthétique moderne et corporative et un style audio dynamique. Cette vidéo doit montrer comment les fonctionnalités de génération de voix off et de sous-titres/captions de HeyGen simplifient la création de contenu marketing poli et multilingue à l'aide d'un créateur de vidéos en cloud.
Créez un guide d'intégration de 90 secondes pour les départements de formation des grandes entreprises, en utilisant une approche visuelle conviviale et étape par étape avec un audio engageant et informatif. Illustrez comment l'utilisation des modèles et scènes de HeyGen et des capacités de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect simplifie l'adaptation du contenu des logiciels de montage vidéo sur diverses plateformes internes.
Concevez une exploration approfondie de 60 secondes pour les créateurs de contenu intéressés par les outils AI, en utilisant un style visuel dynamique qui présente divers types de médias et un ton audio enthousiaste et informatif. Cette vidéo explorera comment un générateur de vidéos AI peut tirer parti de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et de la génération de voix off pour produire du contenu de haute qualité et engageant sans effort.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Rapide de Campagnes Publicitaires.
Produisez rapidement des publicités vidéo performantes en utilisant l'AI, rationalisant vos efforts marketing depuis n'importe où.
Contenu Dynamique pour les Réseaux Sociaux.
Générez instantanément des vidéos et des clips captivants pour toutes les plateformes sociales, augmentant l'engagement et la présence de la marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?
HeyGen fonctionne comme un puissant créateur de vidéos en cloud, utilisant son générateur de vidéos AI avancé pour transformer le texte en vidéos professionnelles. Cette plateforme permet aux utilisateurs de créer facilement du contenu, y compris des avatars AI réalistes et des voix off synthétiques, directement depuis le cloud.
Quelles capacités de montage vidéo HeyGen offre-t-il pour les équipes ?
HeyGen offre une expérience complète d'éditeur vidéo en ligne pour les équipes, facilitant une collaboration vidéo fluide dans un environnement de montage vidéo en cloud. Les utilisateurs peuvent facilement effectuer des tâches telles que l'assemblage et la découpe de clips, ajouter des transcriptions et des sous-titres, et utiliser divers modèles vidéo pour rationaliser leur flux de travail.
Puis-je personnaliser la présence de ma marque dans les vidéos créées avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo spécifique et vos couleurs de marque directement dans vos projets vidéo. Une fois finalisés, vous pouvez facilement exporter, partager ou intégrer vos vidéos de marque sur n'importe quelle plateforme souhaitée.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités avancées pour créer des vidéos de type 'talking head' ?
Oui, HeyGen se spécialise dans la génération de vidéos engageantes de type 'talking head' en utilisant des outils AI sophistiqués. Vous pouvez utiliser la technologie de conversion de texte en vidéo pour animer des scripts avec un générateur de voix AI, et même incorporer divers avatars AI pour présenter votre message de manière dynamique.