Créez une vidéo de générique de fin époustouflante avec facilité
Concevez sans effort votre générique de fin avec des conclusions personnalisables et des avatars IA pour une touche professionnelle.
Explorer des exemples
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'une de ces suggestions.
Concevez une création de vidéo de fin de 45 secondes qui se démarque sur les plateformes de médias sociaux. Destinée aux marketeurs numériques et aux influenceurs, cette consigne met l'accent sur l'utilisation de modèles de vidéo de fin et d'effets vidéo pour créer une conclusion mémorable. Avec la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, vous pouvez facilement intégrer votre message, tandis que la bibliothèque multimédia offre un large éventail de supports de stock pour enrichir vos visuels. Le style audio est entraînant et captivant, assurant que votre audience reste connectée jusqu'à la toute fin.
Captez l'attention de vos spectateurs avec un effet de fin de montage vidéo de 30 secondes qui met en valeur votre créativité. Idéal pour les YouTubers et les vloggers, cette incitation encourage l'utilisation d'un design d'écran de fin pour promouvoir du contenu supplémentaire. La fonction de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen garantit que votre vidéo s'adapte parfaitement sur différentes plateformes. Le style visuel est dynamique et coloré, complété par une bande-son entraînante issue de la collection de musique de stock premium.
Réalisez une vidéo de conclusion personnalisable de 60 secondes qui met en valeur l'identité unique de votre marque. Destinée aux entreprises et aux entrepreneurs, cette consigne se concentre sur l'intégration du logo de la marque et l'utilisation d'effets vidéo pour créer une finition professionnelle. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour rationaliser votre processus de production, tandis que les sous-titres/captions améliorent l'accessibilité. Le style visuel est raffiné et sophistiqué, avec une bande-son qui dégage confiance et professionnalisme.
Moteur Créatif
Pas d'équipe. Pas de coupures. Juste votre agent vidéo IA au travail
Création de vidéo native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Intention
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
HeyGen permet aux créateurs de réaliser facilement des vidéos de générique de fin captivantes et des outros, en utilisant des fins personnalisables et des effets vidéo pour augmenter l'engagement des spectateurs.
Générez des vidéos et clips pour les réseaux sociaux captivants en quelques minutes.
Quickly create captivating outro videos for social media platforms using HeyGen's drag-and-drop editor and video outro templates.
Inspirer et élever le public avec des vidéos motivantes.
Design impactful end screens and closing credits that leave a lasting impression, integrating brand logos and premium stock music.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut améliorer ma vidéo de générique de fin ?
HeyGen propose une gamme de modèles d'outro vidéo et d'effets vidéo qui peuvent améliorer votre vidéo de générique de fin. Avec des conclusions personnalisables et l'intégration du logo de votre marque, vous pouvez créer une fin professionnelle et mémorable pour votre contenu.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos d'outro ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de fin avec son éditeur glisser-déposer et une variété d'options de design d'écran de fin. Vous pouvez facilement intégrer de la musique de stock premium et ajuster le format d'image pour l'adapter aux différentes plateformes de médias sociaux.
Puis-je utiliser HeyGen pour les effets de fin de montage vidéo ?
Oui, HeyGen est équipé d'une bibliothèque multimédia robuste et de contrôles de marque, vous permettant d'appliquer des effets de montage vidéo créatifs de manière transparente. Cela garantit que vos vidéos ont une apparence soignée et cohérente.
Pourquoi choisir HeyGen pour la conception d'écrans de fin ?
HeyGen se distingue par ses outils de conception intuitifs et sa vaste bibliothèque de modèles, rendant la conception d'écrans de fin à la fois efficace et personnalisable. Vous pouvez facilement intégrer les couleurs et les logos de votre marque pour maintenir une cohérence dans l'ensemble de vos vidéos.