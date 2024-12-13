Créateur de Vidéos d'Accueil Client : Créez des Expériences Engagantes

Créez des vidéos d'accueil époustouflantes et engageantes qui captivent les clients. Exploitez les 'avatars AI' pour personnaliser chaque expérience sans effort.

Imaginez une vidéo d'accueil personnalisée de 60 secondes conçue pour les nouveaux clients SaaS. Cette vidéo devrait avoir un ton amical et professionnel avec des animations lumineuses et engageantes, utilisant les avatars AI de HeyGen pour offrir une expérience véritablement personnalisée qui les introduit à votre plateforme en tant que "créateur de vidéos d'accueil client" leader pour un "accueil vidéo personnalisé" efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Que diriez-vous de créer une vidéo d'instruction concise de 90 secondes, destinée aux clients existants cherchant à comprendre des fonctionnalités avancées ? Le style visuel et audio doit être clair et étape par étape, incorporant des explications professionnelles et utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour simplifier la création de "vidéos d'accueil client" détaillées qui rationalisent le "processus d'accueil" global.
Exemple de Prompt 2
Envisagez de développer une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes pour les clients potentiels ou nouvellement inscrits. Cette vidéo doit avoir une ambiance énergique, mettant en avant des graphismes riches, une musique entraînante et des personnages animés, le tout facilement assemblé à l'aide des divers modèles et scènes de HeyGen pour produire des "vidéos d'accueil engageantes" qui mettent en valeur la capacité de "vidéos animées" de votre solution.
Exemple de Prompt 3
Créons une vidéo d'introduction rapide de 30 secondes spécifiquement pour les utilisateurs effectuant leur toute première connexion. Le design doit être minimaliste et direct, avec du texte à l'écran et une voix rassurante, tirant parti de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels rapides, assurant un démarrage sans accroc de leur expérience "vidéos d'accueil utilisateur", facilement créée avec des "modèles de vidéo" préconçus.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Accueil Client

Créez des vidéos d'accueil client engageantes et personnalisées sans effort avec notre plateforme intuitive, assurant une introduction fluide et percutante pour vos nouveaux clients.

1
Step 1
Créez Votre Fondation
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos professionnels et de scènes conçus pour divers scénarios d'accueil client. Cela offre un point de départ rapide et efficace pour votre vidéo.
2
Step 2
Personnalisez Votre Message
Adaptez votre vidéo à l'identité unique de votre marque en utilisant des contrôles de marque personnalisés. Intégrez votre logo et vos couleurs pour créer une expérience d'accueil client professionnelle et reconnaissable.
3
Step 3
Améliorez avec du Contenu Dynamique
Enrichissez votre contenu en ajoutant une narration naturelle grâce aux voix off AI. Choisissez parmi une variété de voix et de langues pour transmettre votre message clairement et engager efficacement vos nouveaux clients.
4
Step 4
Partagez Votre Vidéo d'Accueil
Finalisez votre vidéo en ajustant son format pour différentes plateformes, puis exportez et partagez facilement votre vidéo d'accueil client professionnelle. Offrez une expérience fluide et mémorable à vos nouveaux clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Introductions Accueillantes et Impactantes

.

Concevez des vidéos d'introduction et de bienvenue convaincantes qui font sentir aux nouveaux clients qu'ils sont valorisés et établissent un ton positif pour leur parcours.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'accueil engageantes ?

HeyGen agit comme un créateur intuitif de vidéos d'accueil client, vous permettant de produire rapidement des vidéos d'accueil de haute qualité pour les employés, les clients et les utilisateurs. Profitez de ses nombreux modèles de vidéos et de ses capacités AI pour simplifier l'ensemble de votre processus d'accueil.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos d'accueil personnalisées ?

Oui, avec HeyGen, vous pouvez facilement créer du contenu vidéo d'accueil personnalisé. Utilisez les avatars AI et les contrôles de marque personnalisés pour offrir une expérience unique qui améliore l'engagement des clients et le transfert de connaissances.

Quels types d'équipes bénéficient le plus du créateur de vidéos d'accueil de HeyGen ?

Le créateur de vidéos d'accueil de HeyGen est idéal pour les entreprises SaaS, les équipes à distance et toute organisation cherchant à améliorer leur cycle de vie des employés et la rétention des clients. Il offre des solutions d'accueil efficaces pour les nouvelles recrues et les clients.

Les solutions d'accueil de HeyGen sont-elles efficaces pour l'évolutivité ?

Absolument. HeyGen vous permet de faire évoluer votre programme d'accueil de manière rentable en générant un nombre illimité de vidéos de haute qualité sans temps de production étendu. Cela réduit le temps de mise en valeur pour les employés et les clients.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo