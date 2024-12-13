Créez une vidéo promotionnelle de 30 secondes captivante destinée aux amateurs de gastronomie locale, mettant en avant les offres hebdomadaires et les morceaux frais de votre boucherie. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, avec des gros plans de viandes de qualité sous un éclairage chaud et naturel, accompagnés d'une musique de fond entraînante et amicale et d'une voix off professionnelle générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, assurant l'engagement local et attirant de nouveaux clients dans votre magasin.

Générer une Vidéo