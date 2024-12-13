Libérez votre créativité avec notre créateur de vidéos offre groupée
Boostez votre création vidéo avec notre moteur créatif, rendant la création de vidéos marketing professionnelles et de contenu social un jeu d'enfant grâce à de puissants avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Concevez une vidéo marketing élégante de 45 secondes destinée aux marketeurs occupés et aux gestionnaires de réseaux sociaux, démontrant la puissance d'un "créateur de vidéos AI" pour générer du contenu personnalisé à grande échelle. La vidéo doit adopter une esthétique propre et professionnelle avec des animations fluides et un design sonore subtil, en se concentrant sur l'intégration transparente d'"avatars AI" personnalisés pour délivrer des messages clés. Soulignez comment cet outil agit comme un moteur créatif, simplifiant la production vidéo de l'idée à la réalisation.
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes pour les éducateurs et les professionnels de l'e-learning, illustrant la valeur complète d'une nouvelle "offre groupée" axée sur la création de contenu éducatif. Le style visuel doit être épuré, avec des infographies animées et du texte à l'écran renforçant les points clés, complété par une voix off amicale et claire. Montrez comment la fonction intégrée de "génération de voix off" permet des options de narration diversifiées, rendant les sujets complexes accessibles et engageants pour divers styles d'apprentissage.
Créez un contenu énergique de 30 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux influenceurs et aux petites entreprises cherchant à maximiser leur portée sur les plateformes, en mettant en avant la polyvalence d'une solution de "créateur de vidéos". La vidéo doit comporter des coupes rapides, des superpositions de texte audacieuses et de la musique tendance, illustrant à quel point il est facile d'adapter le contenu. Démontrez la fonction de "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour montrer comment une seule vidéo peut être optimisée pour les Stories Instagram, TikTok et YouTube Shorts instantanément, augmentant leur production de contenu sur les réseaux sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des vidéos publicitaires performantes.
Produisez rapidement des publicités convaincantes pour vos offres groupées afin de stimuler les ventes et maximiser la portée.
Générez du contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Produisez sans effort des vidéos accrocheuses pour les réseaux sociaux afin de promouvoir vos offres groupées sur toutes les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la production créative de vidéos ?
HeyGen agit comme votre créateur de vidéos AI et moteur créatif, vous permettant de générer sans effort des vidéos marketing de haute qualité et du contenu pour les réseaux sociaux. Notre plateforme intègre des avatars AI et des capacités intuitives de texte à vidéo à partir de scripts pour simplifier votre processus créatif.
Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour le montage vidéo ?
HeyGen offre une suite complète d'outils créatifs, y compris un éditeur par glisser-déposer avec une vaste bibliothèque de modèles et de scènes. Vous pouvez facilement personnaliser vos vidéos avec divers effets et outils de montage avancés pour donner vie à votre vision créative.
HeyGen peut-il aider à générer des voix off et rendre les vidéos accessibles ?
Absolument. HeyGen propose une génération avancée de voix off pour donner vie à votre script avec une narration au son naturel. De plus, les sous-titres/captions automatiques garantissent que votre contenu, y compris les vidéos explicatives et marketing, est engageant et accessible à un public plus large.
Quelles fonctionnalités créatives uniques les créateurs de contenu peuvent-ils exploiter avec HeyGen ?
HeyGen permet aux créateurs de contenu de tirer parti de fonctionnalités uniques telles que les avatars AI et la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de scripts. Cela vous permet de transformer du contenu écrit en récits vidéo dynamiques, produisant efficacement un contenu social captivant et diversifié.