Libérez votre créativité avec notre créateur de vidéos offre groupée

Boostez votre création vidéo avec notre moteur créatif, rendant la création de vidéos marketing professionnelles et de contenu social un jeu d'enfant grâce à de puissants avatars AI.

Créez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu en herbe, montrant comment le "créateur de vidéos offre groupée" leur permet de produire des vidéos marketing époustouflantes sans effort. Le style visuel doit être rapide avec des graphismes modernes et lumineux et des transitions rapides, accompagné d'une voix off énergique et professionnelle. Mettez en avant la simplicité de commencer avec des "modèles et scènes" préconçus pour lancer leur moteur créatif sans avoir besoin d'outils de montage complexes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo marketing élégante de 45 secondes destinée aux marketeurs occupés et aux gestionnaires de réseaux sociaux, démontrant la puissance d'un "créateur de vidéos AI" pour générer du contenu personnalisé à grande échelle. La vidéo doit adopter une esthétique propre et professionnelle avec des animations fluides et un design sonore subtil, en se concentrant sur l'intégration transparente d'"avatars AI" personnalisés pour délivrer des messages clés. Soulignez comment cet outil agit comme un moteur créatif, simplifiant la production vidéo de l'idée à la réalisation.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes pour les éducateurs et les professionnels de l'e-learning, illustrant la valeur complète d'une nouvelle "offre groupée" axée sur la création de contenu éducatif. Le style visuel doit être épuré, avec des infographies animées et du texte à l'écran renforçant les points clés, complété par une voix off amicale et claire. Montrez comment la fonction intégrée de "génération de voix off" permet des options de narration diversifiées, rendant les sujets complexes accessibles et engageants pour divers styles d'apprentissage.
Exemple de Prompt 3
Créez un contenu énergique de 30 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux influenceurs et aux petites entreprises cherchant à maximiser leur portée sur les plateformes, en mettant en avant la polyvalence d'une solution de "créateur de vidéos". La vidéo doit comporter des coupes rapides, des superpositions de texte audacieuses et de la musique tendance, illustrant à quel point il est facile d'adapter le contenu. Démontrez la fonction de "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour montrer comment une seule vidéo peut être optimisée pour les Stories Instagram, TikTok et YouTube Shorts instantanément, augmentant leur production de contenu sur les réseaux sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos offre groupée

Libérez tout le potentiel de votre vision créative avec notre créateur de vidéos offre groupée, transformant vos idées en vidéos marketing professionnelles et en contenu social engageant rapidement et efficacement.

1
Step 1
Sélectionnez la base de votre projet
Choisissez parmi une large gamme de modèles et de scènes professionnels pour poser instantanément le décor de votre vidéo, en démarrant en quelques instants.
2
Step 2
Générez des éléments dynamiques
Exploitez la puissance de votre créateur de vidéos AI pour générer des avatars AI personnalisés qui correspondent parfaitement à votre marque et à votre message.
3
Step 3
Affinez votre création
Utilisez l'éditeur intuitif par glisser-déposer pour organiser facilement les scènes, ajouter des effets et peaufiner chaque détail jusqu'à ce que votre vidéo soit parfaite.
4
Step 4
Exportez votre chef-d'œuvre
Avec votre créateur de vidéos offre groupée, exportez votre vidéo finalisée dans plusieurs ratios d'aspect, garantissant qu'elle est parfaitement optimisée pour n'importe quelle plateforme ou écran.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des histoires de réussite client

.

Renforcez la confiance et la crédibilité de vos offres groupées en mettant en avant des témoignages clients authentiques et des histoires de réussite.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production créative de vidéos ?

HeyGen agit comme votre créateur de vidéos AI et moteur créatif, vous permettant de générer sans effort des vidéos marketing de haute qualité et du contenu pour les réseaux sociaux. Notre plateforme intègre des avatars AI et des capacités intuitives de texte à vidéo à partir de scripts pour simplifier votre processus créatif.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour le montage vidéo ?

HeyGen offre une suite complète d'outils créatifs, y compris un éditeur par glisser-déposer avec une vaste bibliothèque de modèles et de scènes. Vous pouvez facilement personnaliser vos vidéos avec divers effets et outils de montage avancés pour donner vie à votre vision créative.

HeyGen peut-il aider à générer des voix off et rendre les vidéos accessibles ?

Absolument. HeyGen propose une génération avancée de voix off pour donner vie à votre script avec une narration au son naturel. De plus, les sous-titres/captions automatiques garantissent que votre contenu, y compris les vidéos explicatives et marketing, est engageant et accessible à un public plus large.

Quelles fonctionnalités créatives uniques les créateurs de contenu peuvent-ils exploiter avec HeyGen ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu de tirer parti de fonctionnalités uniques telles que les avatars AI et la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de scripts. Cela vous permet de transformer du contenu écrit en récits vidéo dynamiques, produisant efficacement un contenu social captivant et diversifié.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo