Créez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu en herbe, montrant comment le "créateur de vidéos offre groupée" leur permet de produire des vidéos marketing époustouflantes sans effort. Le style visuel doit être rapide avec des graphismes modernes et lumineux et des transitions rapides, accompagné d'une voix off énergique et professionnelle. Mettez en avant la simplicité de commencer avec des "modèles et scènes" préconçus pour lancer leur moteur créatif sans avoir besoin d'outils de montage complexes.

