Créateur de Vidéos B2B : Créez des Vidéos Professionnelles pour les Entreprises

Créez facilement des vidéos marketing et de vente professionnelles avec des avatars AI, transformant des idées complexes en contenu engageant.

Créez une vidéo produit captivante de 30 secondes ciblant les équipes marketing B2B, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité logicielle. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des graphiques animés vibrants et un Avatar AI présentant les principaux avantages avec une voix off professionnelle et dynamique générée directement à partir d'un script. Cette courte vidéo marketing doit souligner comment le produit résout efficacement un problème courant en B2B.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de vente persuasive de 45 secondes conçue pour les professionnels de la vente B2B, visant à convertir les prospects. L'esthétique doit être dynamique et digne de confiance, incorporant des modèles conçus professionnellement avec des transitions fluides et une narration confiante et inspirante. Utilisez la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir d'un script pour garantir un message cohérent et des vidéos de vente visuellement attrayantes qui résonnent avec les décideurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation informative de 60 secondes pour les départements de formation internes B2B, expliquant une procédure opérationnelle complexe. Adoptez un style visuel clair et pédagogique, en utilisant un mélange d'enregistrements d'écran et de médias de stock pertinents de la bibliothèque multimédia, complété par une voix off calme et autoritaire. Incluez impérativement des sous-titres précis pour garantir l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs au sein de l'organisation.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo explicative concise de 20 secondes sur la création vidéo AI destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux startups B2B recherchant des solutions de contenu efficaces. Le ton visuel doit être énergique et inspirant, avec des coupes rapides, des graphiques modernes et une voix off rapide et motivante, garantissant que la vidéo maintient un engagement élevé. Utilisez la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats pour adapter sans effort le résultat final du créateur de vidéos B2B à diverses plateformes de médias sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos B2B

Transformez sans effort vos communications B2B en vidéos engageantes et professionnelles avec la plateforme AI de HeyGen, simplifiant votre processus de création de contenu.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script vidéo dans HeyGen. Notre fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir d'un script transforme instantanément votre texte en contenu vidéo dynamique, posant les bases de votre message.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels & Avatars
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles conçus professionnellement et personnalisez les scènes pour correspondre à votre marque. Intégrez des Avatars AI réalistes pour présenter votre message, donnant vie à vos vidéos B2B sans avoir besoin d'une caméra.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Améliorez votre vidéo avec des voix off naturelles, générées directement à partir de votre script. Choisissez parmi des voix et des langues diverses pour transmettre parfaitement votre message, assurant clarté et engagement pour votre audience professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo peaufinée, exportez-la facilement dans divers formats et ratios d'aspect adaptés à toute plateforme. Partagez vos vidéos marketing de haute qualité avec votre audience, renforçant vos efforts de communication B2B.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Développez des vidéos convaincantes de réussite client avec des Avatars AI pour instaurer la confiance et démontrer la valeur prouvée aux clients B2B potentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos B2B ?

HeyGen est un puissant "créateur de vidéos B2B" qui simplifie l'ensemble du processus de "création vidéo AI", permettant aux entreprises de générer rapidement du contenu de haute qualité. Notre plateforme utilise des "Avatars AI" avancés et la technologie texte-en-vidéo pour transformer les scripts en visuels engageants avec facilité.

Quels types de vidéos créatives puis-je produire avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire divers contenus tels que des "vidéos marketing" captivantes, des "vidéos de vente" efficaces et des "vidéos de formation" informatives. Notre plateforme offre une large sélection de "modèles conçus professionnellement" pour lancer vos projets et garantir des résultats soignés.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos avec des marques et des voix sur mesure ?

Absolument. HeyGen offre des capacités robustes de "personnalisation AI", vous permettant d'intégrer facilement vos éléments de marque spécifiques, y compris les logos et les couleurs, grâce à nos "contrôles de marque". Vous pouvez également améliorer les vidéos avec une "génération de voix off" réaliste, garantissant que votre message résonne de manière authentique.

Au-delà de la création, quel soutien HeyGen offre-t-il aux équipes ?

HeyGen facilite la "collaboration" d'équipe tout au long du processus de production vidéo, améliorant l'efficacité du flux de travail. Nous fournissons également des solutions intégrées d'"hébergement vidéo", simplifiant la gestion et le partage sécurisé de votre contenu finalisé.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo