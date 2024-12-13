Créateur de Vidéos B2B : Créez des Vidéos Professionnelles pour les Entreprises
Créez facilement des vidéos marketing et de vente professionnelles avec des avatars AI, transformant des idées complexes en contenu engageant.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de vente persuasive de 45 secondes conçue pour les professionnels de la vente B2B, visant à convertir les prospects. L'esthétique doit être dynamique et digne de confiance, incorporant des modèles conçus professionnellement avec des transitions fluides et une narration confiante et inspirante. Utilisez la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir d'un script pour garantir un message cohérent et des vidéos de vente visuellement attrayantes qui résonnent avec les décideurs.
Produisez une vidéo de formation informative de 60 secondes pour les départements de formation internes B2B, expliquant une procédure opérationnelle complexe. Adoptez un style visuel clair et pédagogique, en utilisant un mélange d'enregistrements d'écran et de médias de stock pertinents de la bibliothèque multimédia, complété par une voix off calme et autoritaire. Incluez impérativement des sous-titres précis pour garantir l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs au sein de l'organisation.
Imaginez une vidéo explicative concise de 20 secondes sur la création vidéo AI destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux startups B2B recherchant des solutions de contenu efficaces. Le ton visuel doit être énergique et inspirant, avec des coupes rapides, des graphiques modernes et une voix off rapide et motivante, garantissant que la vidéo maintient un engagement élevé. Utilisez la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats pour adapter sans effort le résultat final du créateur de vidéos B2B à diverses plateformes de médias sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Publicités Performantes.
Créez rapidement des publicités vidéo B2B percutantes avec AI pour capter l'attention de l'audience et stimuler la conversion.
Améliorez la Formation et l'Apprentissage.
Améliorez l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances en utilisant des vidéos de formation alimentées par AI pour les équipes internes ou l'intégration des clients.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos B2B ?
HeyGen est un puissant "créateur de vidéos B2B" qui simplifie l'ensemble du processus de "création vidéo AI", permettant aux entreprises de générer rapidement du contenu de haute qualité. Notre plateforme utilise des "Avatars AI" avancés et la technologie texte-en-vidéo pour transformer les scripts en visuels engageants avec facilité.
Quels types de vidéos créatives puis-je produire avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez produire divers contenus tels que des "vidéos marketing" captivantes, des "vidéos de vente" efficaces et des "vidéos de formation" informatives. Notre plateforme offre une large sélection de "modèles conçus professionnellement" pour lancer vos projets et garantir des résultats soignés.
HeyGen peut-il personnaliser les vidéos avec des marques et des voix sur mesure ?
Absolument. HeyGen offre des capacités robustes de "personnalisation AI", vous permettant d'intégrer facilement vos éléments de marque spécifiques, y compris les logos et les couleurs, grâce à nos "contrôles de marque". Vous pouvez également améliorer les vidéos avec une "génération de voix off" réaliste, garantissant que votre message résonne de manière authentique.
Au-delà de la création, quel soutien HeyGen offre-t-il aux équipes ?
HeyGen facilite la "collaboration" d'équipe tout au long du processus de production vidéo, améliorant l'efficacité du flux de travail. Nous fournissons également des solutions intégrées d'"hébergement vidéo", simplifiant la gestion et le partage sécurisé de votre contenu finalisé.