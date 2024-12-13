Créateur de Vidéos Explicatives d'Applications : Créez des Démos Engagantes

Créez facilement des vidéos explicatives d'applications professionnelles avec notre interface conviviale et la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo pour dynamiser votre marketing vidéo

Imaginez créer une vidéo explicative animée de 30 secondes pour des campagnes sur les réseaux sociaux. Public cible : propriétaires de petites entreprises cherchant à promouvoir rapidement de nouvelles offres. Le style visuel doit être lumineux et engageant, avec des animations dynamiques et une voix off AI amicale et optimiste. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour donner vie à votre récit sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative d'application concise de 45 secondes démontrant une nouvelle fonctionnalité logicielle. Public cible : nouveaux utilisateurs potentiels ou clients existants nécessitant un tutoriel rapide. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant un avatar AI pour guider les spectateurs à travers les étapes, complété par des sous-titres clairs pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vitrine de créateur de vidéos explicatives de 60 secondes, mettant en avant la facilité de création de contenu professionnel. Public cible : responsables de communication d'entreprise et professionnels du marketing. Le style visuel et audio doit être sophistiqué et digne de confiance, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour un message de marque cohérent et une génération de voix off de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo dynamique de 15 secondes pour les annonceurs en ligne, mettant en avant la polyvalence d'un produit sur différentes plateformes. Public cible : marketeurs digitaux ayant besoin de créations publicitaires variées. Le style visuel doit être rapide et percutant, en utilisant la bibliothèque de médias/soutien de stock pour des visuels convaincants, puis en les adaptant sans effort grâce au redimensionnement et aux exportations de format d'image pour divers formats publicitaires.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives d'Applications

Créez facilement des vidéos explicatives d'applications animées et professionnelles, transformant vos idées en contenu visuel engageant en quelques étapes simples.

1
Step 1
Créez à partir de Votre Script
Collez votre script explicatif d'application dans l'éditeur. Notre plateforme utilise la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour générer instantanément des scènes et des visuels adaptés à votre contenu.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI
Améliorez votre vidéo en sélectionnant et intégrant des avatars AI pour présenter les fonctionnalités de votre application, ajoutant une touche humaine à votre explication numérique.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Produisez des voix off professionnelles pour votre vidéo directement à partir de votre script. Choisissez parmi diverses voix et langues pour narrer parfaitement l'histoire de votre application.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Téléchargez votre vidéo explicative d'application terminée. Utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de format d'image pour optimiser votre vidéo pour n'importe quelle plateforme ou audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès de l'Application

Développez des témoignages vidéo convaincants et des histoires de succès pour démontrer la valeur de votre application et renforcer la confiance des utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma stratégie de marketing vidéo ?

HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives de haute qualité et de contenu marketing. Avec des avatars AI et la création de texte-à-vidéo, vous pouvez produire des vidéos engageantes efficacement, renforçant votre stratégie marketing globale et atteignant un public plus large avec des vidéos explicatives animées percutantes.

Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme vidéo AI intuitive ?

HeyGen offre une interface conviviale avec des modèles conçus professionnellement, rendant la création de texte-à-vidéo simple pour tout le monde. Son éditeur glisser-déposer et ses capacités AI permettent une production vidéo rapide sans nécessiter d'expérience préalable.

Puis-je personnaliser le branding et le style de mes vidéos explicatives ?

Oui, HeyGen propose des contrôles de branding robustes pour garantir que vos vidéos explicatives s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement ajouter des logos, ajuster les couleurs et utiliser des polices personnalisées, maintenant la cohérence de la marque sur tout votre contenu vidéo créé avec la plateforme vidéo AI.

Comment fonctionnent les avatars et les voix off AI dans HeyGen ?

HeyGen utilise une AI avancée pour générer des avatars AI réalistes qui synchronisent précisément les lèvres avec votre script, transformant le texte en vidéo sans effort. Vous pouvez également choisir parmi diverses voix off ou télécharger les vôtres, assurant une présentation professionnelle et engageante pour vos vidéos explicatives.

