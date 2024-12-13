créateur de vidéos explicatives AI : Créez des vidéos époustouflantes rapidement

Créez facilement des vidéos explicatives animées captivantes pour le marketing ou la formation en utilisant la puissante génération de voix off de HeyGen.

Imaginez une vidéo explicative animée de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile d'adopter la vidéo AI. Le style visuel doit être lumineux, amical et utiliser des animations épurées avec des transitions engageantes, tandis que l'audio présente une voix off AI dynamique et professionnelle avec un ton clair et encourageant, démontrant la capacité efficace de génération de voix off de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 60 secondes destinée aux professionnels du marketing désireux de créer rapidement des vidéos explicatives. Visuellement, présentez un design moderne et élégant utilisant des médias de haute qualité de la bibliothèque de médias de HeyGen, en se concentrant sur des coupes rapides et un texte à l'écran percutant, tout en mettant en vedette une voix AI dynamique et confiante avec des sous-titres synchronisés pour une accessibilité et un engagement maximum.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative de 30 secondes pour les chefs de produit lançant une nouvelle fonctionnalité. Le style visuel doit être minimaliste, avec un avatar AI délivrant les informations clés directement, semblable à une présentation face caméra, complété par des superpositions de texte simples pour les points cruciaux et une voix d'avatar AI amicale et conversationnelle.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de 50 secondes conçue pour les éducateurs cherchant à personnaliser le contenu vidéo pour simplifier des sujets complexes. Utilisez un style d'animation tableau blanc engageant, passant sans effort entre les divers modèles et scènes préconçus de HeyGen, complété par des éléments de marque personnalisés. L'audio doit comporter une voix off AI calme et claire avec un ton académique mais accessible, rehaussé par une musique de fond douce et discrète.
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos explicatives AI

Transformez facilement vos idées en vidéos explicatives animées captivantes en seulement quatre étapes simples, en utilisant des outils AI intuitifs pour renforcer votre message.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par entrer votre script ou en sélectionnant un modèle préconçu. La fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen vous permet de générer instantanément les scènes initiales de votre vidéo explicative animée.
2
Step 2
Sélectionnez les visuels
Améliorez votre vidéo en choisissant parmi une riche bibliothèque de modèles et de scènes, de personnages et de décors. Personnalisez facilement les éléments pour correspondre à votre marque et donnez vie à votre vidéo explicative avec des animations engageantes.
3
Step 3
Générez la voix off AI
Donnez vie à votre script avec une narration au son naturel. Utilisez la synthèse vocale AI pour convertir votre texte en voix off professionnelles, garantissant clarté et engagement pour vos vidéos explicatives animées.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Revoyez votre vidéo explicative, apportez les ajustements finaux, puis procédez à son exportation dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Partagez votre vidéo explicative terminée avec votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos explicatives rapidement et efficacement. Notre plateforme offre une large sélection de modèles vidéo professionnels, vous permettant de générer du contenu dynamique avec des avatars AI directement à partir de votre script, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de création.

Quelles options de personnalisation HeyGen propose-t-il pour les vidéos explicatives animées ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour adapter vos vidéos explicatives animées. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer vous permet d'intégrer diverses animations et de choisir parmi une variété de voix off AI. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque complets pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

HeyGen peut-il transformer mes scripts ou PDF existants en vidéos explicatives professionnelles ?

Absolument. HeyGen excelle dans la conversion de votre contenu existant, vous permettant de transformer des PDF en vidéos ou de convertir des scripts écrits en vidéos explicatives soignées. Notre technologie avancée de synthèse vocale AI et nos avatars AI polyvalents facilitent une transition fluide du matériel statique à des récits visuels engageants.

À quelles fins puis-je utiliser le créateur de vidéos explicatives AI de HeyGen ?

Le créateur de vidéos explicatives AI de HeyGen est incroyablement polyvalent, idéal pour créer du contenu captivant dans divers secteurs. Que vous ayez besoin de vidéos explicatives animées percutantes pour des campagnes marketing, de modules éducatifs clairs ou de supports de formation interne efficaces, HeyGen fournit les outils pour répondre à divers besoins professionnels.

