Générateur de Vidéos d'Intégration Client AI pour des Parcours Utilisateur Fluides

Créez des expériences d'intégration percutantes avec des avatars AI pour des parcours utilisateur personnalisés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 45 secondes destinée aux chefs de produit et aux équipes de réussite client, illustrant comment expliquer facilement des fonctionnalités complexes de produits. L'esthétique visuelle doit être propre et professionnelle, utilisant des superpositions de texte claires à l'écran et une voix off calme et autoritaire. Exploitez la capacité de conversion de texte en vidéo à partir de script pour transformer sans effort des explications écrites en une vidéo d'intégration client engageante, rendant les concepts techniques digestes pour tout public.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo promotionnelle élégante de 60 secondes destinée aux équipes marketing et aux clients d'entreprise, démontrant la facilité de maintenir une image de marque cohérente à travers toutes les vidéos d'intégration client AI. Le style visuel doit être moderne et sophistiqué, avec des éléments de marque personnalisés intégrés de manière transparente avec des séquences de stock de haute qualité, accompagnés d'une partition musicale élégante et professionnelle. Utilisez des modèles et des scènes personnalisables pour mettre en avant la rapidité avec laquelle le contenu de marque peut être produit, montrant l'efficacité et l'impact.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo éducative de 45 secondes spécifiquement pour une base de clients mondiale, détaillant une fonctionnalité clé avec support multilingue. La présentation visuelle doit être claire et accessible, incorporant des animations simples et des enregistrements d'écran intuitifs, avec l'option de voix off AI diversifiées. Capitalisez sur la génération de voix off pour offrir des traductions immédiates, créant une bibliothèque de vidéos tutoriels complète qui résonne avec les utilisateurs du monde entier.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Intégration Client AI

Créez sans effort des vidéos d'intégration client engageantes avec AI, simplifiant votre introduction utilisateur et améliorant l'expérience client.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre script d'intégration ou vos messages clés. Notre AI convertit votre texte en discours naturel en utilisant des voix off AI avancées, posant les bases de vos vidéos d'intégration client.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour animer votre vidéo. Vous pouvez également appliquer vos contrôles de marque pour une apparence cohérente et professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez des Touches Professionnelles
Améliorez l'accessibilité et l'engagement en générant automatiquement des sous-titres et légendes. Exploitez le support multilingue pour atteindre un public mondial, assurant que votre message résonne universellement.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois finalisées, exportez vos vidéos d'intégration client de haute qualité dans divers formats d'aspect. Partagez-les facilement sur vos plateformes préférées pour guider et accueillir efficacement de nouveaux utilisateurs.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Vidéos de Témoignages de Réussite Client

.

Générez des témoignages vidéo convaincants et des histoires de réussite qui démontrent la valeur du produit et renforcent la fidélité des clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration client AI ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos d'intégration AI intuitif, vous permettant de générer efficacement des vidéos d'intégration client de haute qualité. Notre plateforme AI générative transforme le texte en contenu vidéo engageant avec des avatars AI réalistes et des voix off AI professionnelles.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos d'intégration AI avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles créatifs étendus pour vos vidéos d'intégration AI. Vous pouvez utiliser des modèles personnalisables, sélectionner divers avatars AI, et appliquer vos contrôles de marque spécifiques, y compris les logos et les couleurs, pour assurer la cohérence de la marque.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier le processus de production vidéo pour les équipes de réussite client ?

HeyGen simplifie la création de vidéos pour les équipes de réussite client en permettant la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script. Notre plateforme inclut également des sous-titres et légendes automatiques, ainsi que des outils essentiels de montage vidéo, pour produire efficacement du contenu de bibliothèque vidéo tutoriel poli.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos d'intégration dans plusieurs langues ?

Oui, HeyGen prend en charge les capacités multilingues, vous permettant de créer des vidéos d'intégration client pour un public mondial. Vous pouvez exploiter nos voix off AI pour transmettre efficacement votre message dans diverses langues, améliorant l'accessibilité et la portée.

