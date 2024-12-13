Créateur de Vidéos Promo AI : Vidéos Instantanées et Époustouflantes

Générez facilement des vidéos promotionnelles personnalisées avec notre créateur de vidéos promo AI en utilisant des modèles et scènes intuitifs pour un impact instantané.

646/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration dynamique de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu cherchant à renforcer leur présence sur les réseaux sociaux. Cette vidéo doit présenter un style visuel lumineux et énergique avec des coupes rapides et une musique libre de droits entraînante, démontrant la facilité de création de vidéos promotionnelles époustouflantes. Le message central tourne autour de l'utilisation des divers "avatars AI" de HeyGen pour donner vie instantanément aux scripts, rendant la production vidéo avancée accessible et rapide.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de présentation de 2 minutes conçue pour les formateurs d'entreprise et les développeurs d'e-learning, détaillant le processus de production de contenu éducatif engageant. Le style visuel et audio doit être propre, professionnel et très informatif, avec un accent sur les enregistrements d'écran et les voix off à sonorité humaine. La vidéo met en avant comment l'outil précis de "Génération de voix off" de HeyGen, combiné à son éditeur vidéo AI intuitif, simplifie la création de modules de formation de haute qualité sans avoir besoin d'équipements de studio coûteux.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de présentation vibrante de 45 secondes destinée aux marques de commerce électronique et aux marketeurs de produits cherchant à créer des vidéos produits percutantes. L'esthétique visuelle doit être riche et tendance, avec des prises de vue de produits diversifiées et une musique de fond contemporaine. Ce prompt met en avant comment les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen permettent aux utilisateurs de personnaliser et de marquer rapidement des vidéos promotionnelles, permettant un déploiement rapide de contenu sur diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo AI

Créez facilement des vidéos promotionnelles captivantes avec des outils alimentés par l'AI. Générez efficacement des publicités vidéo et du contenu pour les réseaux sociaux.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre texte. Nos outils alimentés par l'AI convertissent instantanément vos mots en scènes dynamiques, formant la base de votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une large gamme de modèles vidéo professionnels. Ces mises en page préconçues offrent un point de départ soigné pour votre projet.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Assurez-vous que votre vidéo vous est distinctement propre en utilisant nos contrôles de branding. Appliquez facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos polices pour créer un look personnalisé pour votre marque.
4
Step 4
Générez et Exportez
Une fois tout en place, générez instantanément votre vidéo. Exportez votre création de haute qualité avec diverses options de ratio d'aspect, prête pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez le Succès Client & la Valeur Produit

.

Produisez facilement des vidéos AI engageantes qui mettent en avant les histoires de réussite client et démontrent efficacement la valeur produit pour les clients potentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles ?

L'éditeur vidéo AI de HeyGen offre une interface intuitive de glisser-déposer, facilitant la production de vidéos promotionnelles de haute qualité. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles vidéo et d'outils alimentés par l'AI pour une génération instantanée de vidéos avec un contrôle créatif significatif.

HeyGen peut-il créer du contenu promotionnel piloté par AI à partir de texte ?

Absolument. En tant que créateur avancé de vidéos promo AI, HeyGen vous permet de transformer directement du texte en vidéos captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off à sonorité humaine. Notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script rationalise efficacement votre production de contenu.

Quelles options de branding sont disponibles pour mes vidéos promotionnelles ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos promotionnelles personnalisées pour votre marque avec des contrôles de branding complets, y compris les logos et les couleurs. Cela garantit que vos publicités vidéo et vidéos produits sont parfaitement alignées avec l'identité de votre entreprise sur toutes les plateformes, telles que les réseaux sociaux.

HeyGen est-il un éditeur en ligne, et quelles fonctionnalités médias offre-t-il ?

Oui, HeyGen est un éditeur en ligne puissant offrant une riche bibliothèque de médias et un support de stock pour améliorer vos vidéos promo. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres/légendes et utiliser le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes, garantissant que votre contenu a toujours un aspect professionnel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo