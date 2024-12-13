Créateur de Vidéos Promo AI : Vidéos Instantanées et Époustouflantes
Générez facilement des vidéos promotionnelles personnalisées avec notre créateur de vidéos promo AI en utilisant des modèles et scènes intuitifs pour un impact instantané.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo de démonstration dynamique de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu cherchant à renforcer leur présence sur les réseaux sociaux. Cette vidéo doit présenter un style visuel lumineux et énergique avec des coupes rapides et une musique libre de droits entraînante, démontrant la facilité de création de vidéos promotionnelles époustouflantes. Le message central tourne autour de l'utilisation des divers "avatars AI" de HeyGen pour donner vie instantanément aux scripts, rendant la production vidéo avancée accessible et rapide.
Créez une vidéo de présentation de 2 minutes conçue pour les formateurs d'entreprise et les développeurs d'e-learning, détaillant le processus de production de contenu éducatif engageant. Le style visuel et audio doit être propre, professionnel et très informatif, avec un accent sur les enregistrements d'écran et les voix off à sonorité humaine. La vidéo met en avant comment l'outil précis de "Génération de voix off" de HeyGen, combiné à son éditeur vidéo AI intuitif, simplifie la création de modules de formation de haute qualité sans avoir besoin d'équipements de studio coûteux.
Produisez une vidéo de présentation vibrante de 45 secondes destinée aux marques de commerce électronique et aux marketeurs de produits cherchant à créer des vidéos produits percutantes. L'esthétique visuelle doit être riche et tendance, avec des prises de vue de produits diversifiées et une musique de fond contemporaine. Ce prompt met en avant comment les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen permettent aux utilisateurs de personnaliser et de marquer rapidement des vidéos promotionnelles, permettant un déploiement rapide de contenu sur diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo captivantes avec l'AI pour capter l'attention et stimuler les conversions pour vos campagnes marketing.
Produisez des Promos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez des vidéos promotionnelles et des clips captivants pour les plateformes de réseaux sociaux afin de booster l'engagement et la visibilité de votre marque instantanément.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles ?
L'éditeur vidéo AI de HeyGen offre une interface intuitive de glisser-déposer, facilitant la production de vidéos promotionnelles de haute qualité. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles vidéo et d'outils alimentés par l'AI pour une génération instantanée de vidéos avec un contrôle créatif significatif.
HeyGen peut-il créer du contenu promotionnel piloté par AI à partir de texte ?
Absolument. En tant que créateur avancé de vidéos promo AI, HeyGen vous permet de transformer directement du texte en vidéos captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off à sonorité humaine. Notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script rationalise efficacement votre production de contenu.
Quelles options de branding sont disponibles pour mes vidéos promotionnelles ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos promotionnelles personnalisées pour votre marque avec des contrôles de branding complets, y compris les logos et les couleurs. Cela garantit que vos publicités vidéo et vidéos produits sont parfaitement alignées avec l'identité de votre entreprise sur toutes les plateformes, telles que les réseaux sociaux.
HeyGen est-il un éditeur en ligne, et quelles fonctionnalités médias offre-t-il ?
Oui, HeyGen est un éditeur en ligne puissant offrant une riche bibliothèque de médias et un support de stock pour améliorer vos vidéos promo. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres/légendes et utiliser le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes, garantissant que votre contenu a toujours un aspect professionnel.