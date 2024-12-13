Débloquez la Croissance avec Notre Créateur de Vidéos Explicatives d'Entreprise AI

Produisez des vidéos explicatives professionnelles sans effort avec des avatars AI dynamiques, simplifiant votre création vidéo et engageant votre audience.

613/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation de 90 secondes pour les départements de formation en entreprise et les professionnels des ressources humaines, démontrant la puissance des avatars AI dans la création de modules d'apprentissage engageants et cohérents. L'esthétique visuelle doit être corporative et informative, avec un texte à l'écran clair et concis et des transitions animées fluides, le tout soutenu par une voix apaisante et autoritaire. Cette vidéo mettra en avant comment l'intelligence artificielle améliore les expériences d'apprentissage et permet une diffusion efficace du contenu à travers des équipes diversifiées.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo 'comment faire' de 2 minutes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing qui débutent dans le montage vidéo, les guidant à travers le processus simple de création de contenu accessible. Le style visuel doit être engageant et didactique, avec des démonstrations claires étape par étape, accompagnées d'une voix off amicale et accessible. Le message principal illustrera comment les utilisateurs peuvent facilement ajouter des sous-titres complets à leurs vidéos, assurant une large portée et compréhension.
Exemple de Prompt 3
Créez un court-métrage marketing dynamique de 45 secondes conçu pour les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing digital à la recherche de solutions rapides et créatives pour la production vidéo. L'approche visuelle doit être un montage rapide de styles vidéo variés de HeyGen, sur fond de musique contemporaine et entraînante. Ce prompt se concentre sur la démonstration de la manière dont les nombreux modèles et scènes de HeyGen permettent une personnalisation rapide et une narration diversifiée, permettant aux utilisateurs de devenir un créateur efficace de vidéos explicatives d'entreprise AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Explicatives d'Entreprise AI

Transformez votre communication d'entreprise avec des vidéos explicatives engageantes, créées rapidement et professionnellement en utilisant une intelligence artificielle de pointe.

1
Step 1
Générez Votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par utiliser l'AI pour générer un script détaillé à partir de votre saisie, ou sélectionnez parmi une riche bibliothèque de modèles professionnels pour fournir une base solide à votre vidéo. Cela utilise des scripts auto-générés par l'AI pour simplifier votre flux de travail.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et Personnalisez les Scènes
Améliorez votre script avec des visuels captivants. Utilisez la bibliothèque de médias intégrée pour sélectionner parmi une vaste collection de photos et vidéos de stock, ou téléchargez vos propres éléments de marque pour correspondre parfaitement à votre message.
3
Step 3
Sélectionnez un Avatar AI et une Voix Off
Donnez vie à votre contenu en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre message. Générez des voix off AI au son naturel directement à partir de votre script pour ajouter une touche professionnelle.
4
Step 4
Affinez et Exportez Votre Vidéo Explicative
Finalisez votre vidéo en ajoutant des sous-titres générés automatiquement pour une portée et une accessibilité maximales. Une fois parfaite, exportez votre vidéo explicative d'entreprise AI de haute qualité dans le format optimal pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Histoires de Réussite Client Engagantes

.

Transformez les témoignages clients en vidéos AI persuasives, renforçant la confiance et mettant en valeur la valeur réelle de vos solutions commerciales.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives d'entreprise AI ?

HeyGen révolutionne la création vidéo en transformant le texte en vidéos explicatives animées captivantes grâce à une intelligence artificielle avancée. Notre plateforme permet une production fluide de vidéos explicatives de haute qualité pour des stratégies marketing diversifiées.

Quelles fonctionnalités alimentées par l'AI HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos explicatives convaincantes ?

HeyGen utilise l'intelligence artificielle pour offrir des fonctionnalités puissantes telles que des avatars AI réalistes, des voix off AI, et des scripts auto-générés par l'AI. Ces outils permettent aux utilisateurs de créer sans effort des vidéos explicatives professionnelles et dynamiques.

Puis-je personnaliser mes vidéos explicatives avec divers médias et branding en utilisant HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, vous permettant d'intégrer des photos et vidéos de stock, d'utiliser un éditeur par glisser-déposer, et d'appliquer des contrôles de branding. Nos modèles fournissent un point de départ rapide pour personnaliser efficacement vos vidéos explicatives.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues et des fonctionnalités d'accessibilité pour les vidéos explicatives ?

Oui, HeyGen prend en charge plusieurs langues pour les voix off et génère automatiquement des sous-titres pour toutes les vidéos explicatives. Cela garantit que votre contenu est accessible et résonne avec un public mondial.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo