Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux agriculteurs et aux professionnels de l'agro-industrie, présentant des techniques d'irrigation innovantes pour les `vidéos agricoles` modernes. Le style visuel et audio doit être informatif et pratique, incorporant des exemples concrets et une musique de fond positive, en utilisant les `Modèles & scènes` de HeyGen pour assembler rapidement une présentation soignée.
Exemple de Prompt 2
Développez une `vidéo éducative` de 2 minutes à l'intention des étudiants et chercheurs en agriculture, décomposant les principes scientifiques de l'agriculture verticale en utilisant la technologie `vidéo AI`. La présentation nécessite un style visuel académique mais engageant avec des diagrammes animés détaillés, soutenue par une `Génération de voix off` précise et articulée de HeyGen pour expliquer les processus biologiques complexes.
Exemple de Prompt 3
Compilez une vidéo instructive de 45 secondes pour les petits agriculteurs et les jardiniers amateurs, offrant des conseils rapides sur la gestion durable des nuisibles, en la positionnant comme un outil utile de `créateur de vidéos agricoles`. Cette vidéo doit adopter un style visuel lumineux, optimiste et informel avec des démonstrations faciles à suivre et une musique de fond joyeuse, garantissant une visualisation optimale sur divers appareils grâce à la `Redimensionnement & exportation de rapport d'aspect` de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de ressources agricoles

Transformez sans effort vos connaissances agricoles en contenu vidéo engageant avec des outils alimentés par l'AI, simplifiant la production du script à l'écran.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Utilisez un Modèle
Commencez votre vidéo agricole en rédigeant votre script, ou convertissez directement un texte existant en utilisant notre capacité de Texte en vidéo à partir de script pour générer instantanément des scènes.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et Ajoutez des Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter vos informations, ajoutant une touche professionnelle et engageante à vos vidéos agricoles.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Améliorez Votre Contenu
Donnez vie à votre script avec une génération de voix off de haute qualité dans plusieurs langues, garantissant que votre message soit clair et percutant pour votre audience.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Éducative
Finalisez votre projet en utilisant le Redimensionnement & exportation de rapport d'aspect pour préparer vos vidéos éducatives pour diverses plateformes, prêtes à être diffusées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer la Formation Agricole

.

Améliorez l'efficacité des programmes de formation pour les agriculteurs et les travailleurs agricoles, assurant un engagement plus élevé et une meilleure rétention des informations vitales.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo de ressources agricoles à partir de scripts ?

HeyGen transforme les scripts écrits en vidéos **AI** engageantes grâce à sa technologie avancée de **Texte en vidéo à partir de script**. Cette capacité permet aux utilisateurs de produire facilement des **vidéos éducatives** et des **vidéos explicatives** de haute qualité adaptées aux sujets agricoles, sans compétences complexes en **production vidéo**.

HeyGen peut-il intégrer des **avatars AI** réalistes dans les **vidéos agricoles** ?

Oui, HeyGen propose une sélection diversifiée d'**avatars AI** réalistes qui peuvent servir d'agents vidéo AI convaincants pour narrer et présenter vos **vidéos agricoles**. Cette fonctionnalité permet une diffusion de contenu dynamique et personnalisée, rendant vos projets de **créateur de vidéos de ressources agricoles** plus engageants.

Quelles options de **bibliothèque multimédia** sont disponibles dans HeyGen pour améliorer les projets de **créateur de vidéos en ligne** ?

HeyGen dispose d'une vaste **bibliothèque multimédia** comprenant une large gamme de **séquences vidéo**, d'images et de musique pour enrichir votre contenu de **créateur de vidéos en ligne**. Les utilisateurs peuvent intégrer ces ressources de manière transparente ou télécharger les leurs pour créer des projets de **vidéo AI** soignés et professionnels.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de **voix off** et de **montage vidéo** ?

HeyGen automatise la **génération de voix off** avec des voix naturelles directement à partir de votre script, garantissant une narration claire pour votre **vidéo AI**. Sa plateforme intuitive permet un **montage vidéo** simple, y compris l'ajout de sous-titres et l'application de **modèles vidéo** professionnels, rendant la création de contenu efficace.

