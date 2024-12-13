Créateur de Vidéos pour Programmes Périscolaires : Stimulez les Inscriptions Aujourd'hui

Créez facilement des vidéos marketing captivantes pour les écoles afin d'engager les élèves et les éducateurs, grâce à des modèles et scènes intuitifs.

Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes ciblant les parents et les futurs élèves, mettant en avant les activités dynamiques et les avantages de votre programme périscolaire. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement un contenu engageant, combiné à un style visuel énergique et une ambiance sonore entraînante pour stimuler les inscriptions.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 45 secondes destinée aux enseignants et aux coordinateurs de programme, soulignant la valeur éducative et les opportunités d'apprentissage par projet au sein de votre programme. Cette vidéo doit présenter un style visuel professionnel avec une narration claire générée grâce à la génération de voix off de HeyGen, en utilisant ses modèles et scènes pour un rendu soigné.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo sociale engageante de 60 secondes pour les membres de la communauté et les partenaires potentiels, illustrant l'impact positif et les expériences uniques offertes par votre programme périscolaire. Adoptez un style visuel réconfortant avec une musique de fond inspirante, en assurant l'accessibilité grâce aux sous-titres et aux visuels améliorés à partir de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour aider à partager les vidéos en ligne.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo récapitulative amusante de 30 secondes pour les élèves actuels et leurs familles, résumant les activités récentes et célébrant les réussites au sein du programme. Adoptez un style visuel ludique et dynamique avec une musique joyeuse et personnalisez les éléments vidéo, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des personnages engageants et en assurant une large diffusion grâce au redimensionnement des formats et aux exportations pour diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Programmes Périscolaires

Créez facilement des vidéos engageantes pour mettre en valeur vos programmes périscolaires, attirer les élèves et connecter avec les parents, sans avoir besoin de compétences en montage vidéo.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une large gamme de "Modèles de Vidéos pour Programmes Périscolaires" professionnels conçus pour s'adapter à diverses activités et besoins marketing. Ces "modèles et scènes" préconstruits offrent un point de départ parfait, garantissant un rendu soigné instantanément.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Personnalisez facilement votre modèle choisi en ajoutant vos photos, vidéos et textes spécifiques au programme. Utilisez la "bibliothèque de médias/stock" intégrée ou téléchargez vos propres ressources pour "personnaliser le contenu vidéo" qui représente véritablement vos offres.
3
Step 3
Appliquez des Touches Professionnelles
Améliorez votre projet de "créateur de vidéos éducatives" avec des fonctionnalités avancées. Générez des narrations au son naturel grâce à nos outils de "génération de voix off", assurant que votre message soit clair et engageant pour les élèves et les parents.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et préparez-la pour la distribution. Utilisez le "redimensionnement des formats et les exportations" pour optimiser votre vidéo pour différentes plateformes, puis "partagez facilement les vidéos en ligne" pour stimuler les inscriptions et promouvoir vos programmes périscolaires.

Cas d'Utilisation

Améliorez l'Engagement dans le Programme Éducatif

Augmentez l'engagement et la rétention des élèves dans les programmes périscolaires en créant facilement du contenu éducatif dynamique et interactif.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos efforts de marketing vidéo pour le programme périscolaire ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos convaincantes pour les programmes périscolaires. Utilisez des avatars AI et des modèles personnalisables pour stimuler les inscriptions et atteindre efficacement les élèves et les éducateurs potentiels.

HeyGen propose-t-il des modèles spécifiquement pour le contenu éducatif ou périscolaire ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos pour programmes périscolaires. Ceux-ci permettent aux enseignants et éducateurs de personnaliser rapidement le contenu vidéo pour diverses activités et apprentissages par projet.

Qu'est-ce qui rend HeyGen accessible pour la création de vidéos éducatives à tous les niveaux de compétence ?

HeyGen est conçu pour l'efficacité, ne nécessitant aucune compétence pour créer des vidéos éducatives de haute qualité. Son interface intuitive et ses capacités de texte-à-vidéo simplifient la création de vidéos pour les élèves et les éducateurs.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos marketing scolaires pour les plateformes de médias sociaux ?

Absolument, HeyGen est idéal pour générer des vidéos marketing scolaires dynamiques optimisées pour les médias sociaux. Créez et partagez facilement des vidéos en ligne pour élargir votre portée et engager votre communauté.

