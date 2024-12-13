Créateur de Vidéos pour Programmes Périscolaires : Stimulez les Inscriptions Aujourd'hui
Créez facilement des vidéos marketing captivantes pour les écoles afin d'engager les élèves et les éducateurs, grâce à des modèles et scènes intuitifs.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo informative de 45 secondes destinée aux enseignants et aux coordinateurs de programme, soulignant la valeur éducative et les opportunités d'apprentissage par projet au sein de votre programme. Cette vidéo doit présenter un style visuel professionnel avec une narration claire générée grâce à la génération de voix off de HeyGen, en utilisant ses modèles et scènes pour un rendu soigné.
Produisez une vidéo sociale engageante de 60 secondes pour les membres de la communauté et les partenaires potentiels, illustrant l'impact positif et les expériences uniques offertes par votre programme périscolaire. Adoptez un style visuel réconfortant avec une musique de fond inspirante, en assurant l'accessibilité grâce aux sous-titres et aux visuels améliorés à partir de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour aider à partager les vidéos en ligne.
Créez une vidéo récapitulative amusante de 30 secondes pour les élèves actuels et leurs familles, résumant les activités récentes et célébrant les réussites au sein du programme. Adoptez un style visuel ludique et dynamique avec une musique joyeuse et personnalisez les éléments vidéo, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des personnages engageants et en assurant une large diffusion grâce au redimensionnement des formats et aux exportations pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos convaincantes pour les réseaux sociaux afin de mettre en valeur les activités périscolaires, attirer de nouveaux participants et tenir les familles informées.
Stimulez les Inscriptions au Programme avec des Publicités.
Développez rapidement des publicités vidéo percutantes pour attirer de nouveaux élèves et familles, stimulant efficacement les inscriptions au programme périscolaire.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos efforts de marketing vidéo pour le programme périscolaire ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos convaincantes pour les programmes périscolaires. Utilisez des avatars AI et des modèles personnalisables pour stimuler les inscriptions et atteindre efficacement les élèves et les éducateurs potentiels.
HeyGen propose-t-il des modèles spécifiquement pour le contenu éducatif ou périscolaire ?
Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos pour programmes périscolaires. Ceux-ci permettent aux enseignants et éducateurs de personnaliser rapidement le contenu vidéo pour diverses activités et apprentissages par projet.
Qu'est-ce qui rend HeyGen accessible pour la création de vidéos éducatives à tous les niveaux de compétence ?
HeyGen est conçu pour l'efficacité, ne nécessitant aucune compétence pour créer des vidéos éducatives de haute qualité. Son interface intuitive et ses capacités de texte-à-vidéo simplifient la création de vidéos pour les élèves et les éducateurs.
HeyGen peut-il aider à produire des vidéos marketing scolaires pour les plateformes de médias sociaux ?
Absolument, HeyGen est idéal pour générer des vidéos marketing scolaires dynamiques optimisées pour les médias sociaux. Créez et partagez facilement des vidéos en ligne pour élargir votre portée et engager votre communauté.