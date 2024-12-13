Générateur de Vidéos Tutoriels de Compétences Avancées : Maîtrisez Votre Formation

Créez sans effort des vidéos de formation professionnelle pour les employés et des tutoriels éducatifs avancés avec des avatars AI époustouflants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation de 45 secondes pour les départements RH d'entreprise, présentant une nouvelle politique de l'entreprise avec une esthétique professionnelle et engageante, en utilisant un avatar AI personnalisé dans un cadre de marque cohérent, en tirant parti des "AI avatars" et "Templates & scenes" de HeyGen pour un développement rapide.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative marketing de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, présentant un nouveau produit avec un style dynamique et visuellement attrayant qui intègre du texte à l'écran et de la musique de fond, assurant une large accessibilité grâce aux "Subtitles/captions" et enrichissant les visuels avec le "Media library/stock support" de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de 50 secondes démontrant les puissantes fonctionnalités d'un générateur de vidéos pour les créateurs de contenu en herbe, en employant un style visuel moderne et énergique qui mélange les interactions UI avec des visuels engageants, et en mettant en avant les capacités "Aspect-ratio resizing & exports" et "Text-to-video from script" efficaces de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos tutoriels de compétences avancées

Rationalisez la création de tutoriels de compétences avancées avec l'AI. Transformez des concepts complexes en vidéos engageantes et de haute qualité en utilisant des outils intuitifs.

1
Step 1
Créez votre script de tutoriel
Commencez par écrire ou coller votre script. Utilisez la fonctionnalité text-to-video pour générer instantanément une voix off professionnelle et des scènes vidéo initiales pour votre contenu.
2
Step 2
Choisissez votre avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre tutoriel de compétences avancées. Cela ajoute une touche humaine et une présentation professionnelle sans avoir besoin d'une caméra.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et des sous-titres
Améliorez la clarté en incorporant des médias pertinents de la bibliothèque et en générant automatiquement des sous-titres. Adaptez le contenu pour transmettre efficacement des informations complexes.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Examinez votre tutoriel de compétences avancées terminé. Exportez votre vidéo de haute qualité à l'aide du générateur de vidéos, prête à être partagée sur diverses plateformes et auprès de différents publics.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez le contenu éducatif spécialisé

Traduisez des concepts médicaux ou techniques complexes en vidéos claires et engageantes alimentées par l'AI, améliorant ainsi l'éducation spécialisée et la compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir de texte ?

HeyGen transforme votre script écrit en vidéos professionnelles en utilisant une technologie avancée de "text-to-video". Notre "AI video generator" vous permet de produire rapidement du contenu engageant avec une "génération de voix off claire" sans avoir besoin de logiciels de montage complexes.

Quel type de contenu puis-je créer avec les avatars AI de HeyGen ?

Les "AI avatars" de HeyGen sont parfaits pour une large gamme d'applications, y compris des "vidéos de formation des employés" dynamiques, des "tutoriels éducatifs" et des "vidéos marketing" percutantes. Vous pouvez exploiter ces avatars dans des modèles préconçus pour développer efficacement des "modules de formation d'entreprise" ou des "vidéos explicatives" engageantes.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour la production vidéo ?

Oui, HeyGen propose une personnalisation étendue pour votre production vidéo. Vous pouvez utiliser des "modèles préconçus", intégrer vos propres médias, appliquer des "contrôles de marque" comme des logos et des couleurs, et ajuster le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect" pour s'adapter à diverses plateformes. Cela garantit que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité et le professionnalisme dans les vidéos générées ?

HeyGen privilégie à la fois l'accessibilité et le professionnalisme grâce à des fonctionnalités comme les "sous-titres/captions automatiques" et la "génération de voix off claire" de haute qualité. Ces outils garantissent que vos vidéos sont facilement comprises par un public plus large et maintiennent une apparence polie et professionnelle.

